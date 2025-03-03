bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 08:08

Published 3 марта, 08:08

Modified 3 марта, 08:10

Updated 3 марта, 08:10

выплаты

Гладков: с начала СВО 85 тысяч пострадавших белгородцев получили выплаты

3 марта 2025, 08:08
Фото: 1MI. выплаты
Сюжет
Выплаты
С начала СВО белгородцы, пострадавшие от обстрелов ВСУ, получили более 6 млрд рублей помощи. Власти продолжают восстанавливать жильё и выплачивать пособия.

С начала СВО порядка 85 тысяч белгородцев, пострадавших от обстрелов ВСУ, получили единовременные выплаты. Общая сумма помощи превысила 6 млрд рублей.

Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что регион с первых дней спецоперации оказывает поддержку жителям пострадавших районов. Власти помогают с восстановлением разрушенного жилья, строят новые дома и стараются оперативно выплачивать пособия.

Каждую неделю на заседании правительства Белгородской области министр социальной защиты и труда Олеся Митякина представляет отчет о выплатах в 15, 75 и 150 тыс. рублей пострадавшим.

Гладков отметил, что средства поступили из федерального бюджета и белгородцы их ждут. Он подчеркнул, что работа по выплатам будет продолжена, так как эта помощь крайне важна для жителей пострадавших территорий.

На прошлой неделе 25 человек получили выплаты за утраченное жильё на сумму 150 млн рублей.

По данным регионального Минстроя, ранее 43 белгородца стали собственниками нового жилья, а 122 жителя находятся в процессе оформления документов. Всего на поддержку лишившимся домов в областном бюджете предусмотрено почти 5 млрд рублей.

На текущей неделе выплаты за утерянное жильё получат 25 белгородцев на сумму 150 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
В Прощённое воскресенье Гладков вместе с женой попросили прощения у белгородцев«Все признаки баловства есть»: Гладков — о возвращении студентов с дистантаГладков о невыплате МРОТ белгородским мобилизованным: была ошибка минсоцзащиты
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Хорошие новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика