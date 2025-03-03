Гладков: с начала СВО 85 тысяч пострадавших белгородцев получили выплаты

Posted 3 марта, 08:08
Published 3 марта, 08:08
Modified 3 марта, 08:10
Updated 3 марта, 08:10
С начала СВО порядка 85 тысяч белгородцев, пострадавших от обстрелов ВСУ, получили единовременные выплаты. Общая сумма помощи превысила 6 млрд рублей.
Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что регион с первых дней спецоперации оказывает поддержку жителям пострадавших районов. Власти помогают с восстановлением разрушенного жилья, строят новые дома и стараются оперативно выплачивать пособия.
Каждую неделю на заседании правительства Белгородской области министр социальной защиты и труда Олеся Митякина представляет отчет о выплатах в 15, 75 и 150 тыс. рублей пострадавшим.
Гладков отметил, что средства поступили из федерального бюджета и белгородцы их ждут. Он подчеркнул, что работа по выплатам будет продолжена, так как эта помощь крайне важна для жителей пострадавших территорий.
На прошлой неделе 25 человек получили выплаты за утраченное жильё на сумму 150 млн рублей.
По данным регионального Минстроя, ранее 43 белгородца стали собственниками нового жилья, а 122 жителя находятся в процессе оформления документов. Всего на поддержку лишившимся домов в областном бюджете предусмотрено почти 5 млрд рублей.