Гладков приглашает ТОСы выдвинуть проекты и получить на их реализацию гранты

Подать заявку на участие в конкурсе можно на протяжении месяца — до 2 апреля. Для этого нужно создать свой проект, собрать все необходимые для заявления документы и отправить всё на соответствующую почту. Узнать подробности можно у министра Оксаны Тарантовой.