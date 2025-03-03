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Posted 3 марта, 08:08

Published 3 марта, 08:08

Modified 3 марта, 08:10

Updated 3 марта, 08:10

Гладков приглашает ТОСы выдвинуть проекты и получить на их реализацию гранты

Гладков приглашает ТОСы выдвинуть проекты и получить на их реализацию гранты

3 марта 2025, 08:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Конкурс
Самоуправления белгородских территорий могут придумать свой проект и получить грант на его реализацию. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.

В приграничной области с сегодняшнего дня, 3 марта, стартует конкурс для ТОСов (территориальных общественных самоуправлений), организованный региональным министерством общественных коммуникаций.

Всего на эти нужды в 2025 году выделили 60 млн рублей. От одного ТОСа могут принять только один проект, но гранты могут быть любого размера.

Губернатор отметил, что ТОСы объединяют активных жителей, которые преобразуют города и сёла. Например, в минувшем году в посёлке Отрадовский появился парк семейных деревьев, а в селе Гарбузово — арт-объект «Царица-тыква».

Подать заявку на участие в конкурсе можно на протяжении месяца — до 2 апреля. Для этого нужно создать свой проект, собрать все необходимые для заявления документы и отправить всё на соответствующую почту. Узнать подробности можно у министра Оксаны Тарантовой.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Конкурс#Тос#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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