Гладков приглашает ТОСы выдвинуть проекты и получить на их реализацию гранты

Posted 3 марта, 08:08
Published 3 марта, 08:08
Modified 3 марта, 08:10
Updated 3 марта, 08:10
В приграничной области с сегодняшнего дня, 3 марта, стартует конкурс для ТОСов (территориальных общественных самоуправлений), организованный региональным министерством общественных коммуникаций.
Всего на эти нужды в 2025 году выделили 60 млн рублей. От одного ТОСа могут принять только один проект, но гранты могут быть любого размера.
Губернатор отметил, что ТОСы объединяют активных жителей, которые преобразуют города и сёла. Например, в минувшем году в посёлке Отрадовский появился парк семейных деревьев, а в селе Гарбузово — арт-объект «Царица-тыква».
Подать заявку на участие в конкурсе можно на протяжении месяца — до 2 апреля. Для этого нужно создать свой проект, собрать все необходимые для заявления документы и отправить всё на соответствующую почту. Узнать подробности можно у министра Оксаны Тарантовой.