Гладков подвёл итоги зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница. ВОИН»

Posted 3 марта, 11:39
Published 3 марта, 11:39
Modified 3 марта, 11:41
Updated 3 марта, 11:41
В Белгородской области завершился зимний этап военно-спортивной игры «Зарница. ВОИН». С 26 по 28 февраля на базе Центра военно-спортивной подготовки в Губкине состязались команды из 22 муниципалитетов региона и Луганской Народной Республики. В каждой — по 7 юношей и 3 девушки.
Курсанты проверяли себя в боевой подготовке, тактической медицине, ориентировании, управлении дронами и эстафетах. В финале прошёл командный «Встречный бой в городе». Победу одержала сборная Белгорода, второе место у Яковлевского округа, третье — у Губкина. В 2024 году участие в «Зарнице» приняли более 30 тысяч человек, а в 2025-м заявки подали уже 42 тысячи. Всего в регионе запланировали 7 этапов соревнований для разных возрастов.
Ранее Вячеслав Гладков и Артур Орлов наградили победителей зимнего этапа игры «Зарница 2.0» в Белгороде. В соревнованиях участвовали 43 команды из 22 муниципалитетов области.