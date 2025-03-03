Гладков подвёл итоги зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница. ВОИН»

Курсанты проверяли себя в боевой подготовке, тактической медицине, ориентировании, управлении дронами и эстафетах. В финале прошёл командный «Встречный бой в городе». Победу одержала сборная Белгорода, второе место у Яковлевского округа, третье — у Губкина. В 2024 году участие в «Зарнице» приняли более 30 тысяч человек, а в 2025-м заявки подали уже 42 тысячи. Всего в регионе запланировали 7 этапов соревнований для разных возрастов.