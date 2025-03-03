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Posted 3 марта, 11:39

Published 3 марта, 11:39

Modified 3 марта, 11:41

Updated 3 марта, 11:41

Вячеслав Гладков

Гладков подвёл итоги зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница. ВОИН»

3 марта 2025, 11:39
Фото: belregion.ru. Вячеслав Гладков
Сюжет
Соревнования
В Белгороде завершился зимний этап игры «Зарница. ВОИН». Победителем стала команда Белгорода.

В Белгородской области завершился зимний этап военно-спортивной игры «Зарница. ВОИН». С 26 по 28 февраля на базе Центра военно-спортивной подготовки в Губкине состязались команды из 22 муниципалитетов региона и Луганской Народной Республики. В каждой — по 7 юношей и 3 девушки.

Курсанты проверяли себя в боевой подготовке, тактической медицине, ориентировании, управлении дронами и эстафетах. В финале прошёл командный «Встречный бой в городе». Победу одержала сборная Белгорода, второе место у Яковлевского округа, третье — у Губкина. В 2024 году участие в «Зарнице» приняли более 30 тысяч человек, а в 2025-м заявки подали уже 42 тысячи. Всего в регионе запланировали 7 этапов соревнований для разных возрастов.

Ранее Вячеслав Гладков и Артур Орлов наградили победителей зимнего этапа игры «Зарница 2.0» в Белгороде. В соревнованиях участвовали 43 команды из 22 муниципалитетов области.

Гладков наградил участников Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0»
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Соревнования#Зарница#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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