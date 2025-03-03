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Posted 3 марта, 09:48

Published 3 марта, 09:48

Modified 3 марта, 09:50

Updated 3 марта, 09:50

Только 16% автобусов в белгородском приграничье оснащены средствами РЭБ

Ездить страшно: что происходит с общественным транспортом в белгородском приграничье?

3 марта 2025, 09:48
Фото: 1MI.

Только 16% автобусов в белгородском приграничье оснащены средствами РЭБ

Сюжет
Автобусы
На еженедельном оперативном совещании власти отчитались о состоянии автобусной системы в приграничье региона. Резюме неутешительное.

Как рассказал министерство автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко, всего в приграничных муниципалитетах Белгородской области сейчас обслуживаются 164 маршрута. В 24 из них пришлось внести изменения в связи с оперативной обстановкой: семь изменили в Валуйском округе, по шесть в Белгородском и Грайворонском, два в Волоконовском, а в Борисовском, Краснояружском и Шебекинском — по одному.

Ежедневно на маршруты выходят 301 автобус. Это примерно 92% от всего количества, предусмотренного по контрактам. При этом 50 из них оснащены средствами РЭБ, ещё два маршрута сопровождаются бойцами «Барс-Белгород». В приграничье, как и в целом в регионе, остро стоят вопросы с нехваткой водителей и обновлением парка транспорта.

«[Количество — прим. ред.] жалоб со стороны жителей районов на пассажирское сообщение большое. Не всегда глава местного управления качественно занимается и вообще занимается этим вопросом, начиная вопросами соблюдения графика движения и качества подвижного состава, заканчивая самым простым — порядком используемых пассажирами для оплаты банковских карт», — заметил Гладков.

Жалоб в последнее время действительно было много. Белгородцы были недовольны и состоянием пассажирского транспорта и поведением перевозчиков.

Характеристика маршрутной сети приграничных белгородских муниципалитетов
Характеристика маршрутной сети приграничных белгородских муниципалитетов. Фото: скриншот презентации с совещания правительства
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Транспорт#Автобусы#Общественный транспорт#Жалобы#Маршруты#Приграничье
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