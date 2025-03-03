Ездить страшно: что происходит с общественным транспортом в белгородском приграничье?

Как рассказал министерство автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко, всего в приграничных муниципалитетах Белгородской области сейчас обслуживаются 164 маршрута. В 24 из них пришлось внести изменения в связи с оперативной обстановкой: семь изменили в Валуйском округе, по шесть в Белгородском и Грайворонском, два в Волоконовском, а в Борисовском, Краснояружском и Шебекинском — по одному.