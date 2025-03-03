Ездить страшно: что происходит с общественным транспортом в белгородском приграничье?

Posted 3 марта, 09:48
Published 3 марта, 09:48
Modified 3 марта, 09:50
Updated 3 марта, 09:50
Как рассказал министерство автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко, всего в приграничных муниципалитетах Белгородской области сейчас обслуживаются 164 маршрута. В 24 из них пришлось внести изменения в связи с оперативной обстановкой: семь изменили в Валуйском округе, по шесть в Белгородском и Грайворонском, два в Волоконовском, а в Борисовском, Краснояружском и Шебекинском — по одному.
Ежедневно на маршруты выходят 301 автобус. Это примерно 92% от всего количества, предусмотренного по контрактам. При этом 50 из них оснащены средствами РЭБ, ещё два маршрута сопровождаются бойцами «Барс-Белгород». В приграничье, как и в целом в регионе, остро стоят вопросы с нехваткой водителей и обновлением парка транспорта.
«[Количество — прим. ред.] жалоб со стороны жителей районов на пассажирское сообщение большое. Не всегда глава местного управления качественно занимается и вообще занимается этим вопросом, начиная вопросами соблюдения графика движения и качества подвижного состава, заканчивая самым простым — порядком используемых пассажирами для оплаты банковских карт», — заметил Гладков.
Жалоб в последнее время действительно было много. Белгородцы были недовольны и состоянием пассажирского транспорта и поведением перевозчиков.