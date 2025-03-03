bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 14:55

Published 3 марта, 14:55

Modified 3 марта, 14:57

Updated 3 марта, 14:57

В Белгородскую область пришла весна

Долой подштанники: в Белгородской области стремительно потеплеет в начале весны

3 марта 2025, 14:55
Фото: Александр Лобынцев. Telegram-канал «Товарищ Лобынцев». В Белгородскую область пришла весна

Температура воздуха в Белгородской области поднимется до +12 °С

Сюжет
Погода
Только ударили хоть и небольшие, но всё же холода, как погода переменилась. В регионе потеплеет, но некоторым белгородцам пригодится зонтик.

Вторник, 4 марта

Синоптики обещают, что в Белгороде и области будет облачно. Днём температура воздуха поднимется до +3 °С, а к вечеру опустится до +1 °С. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-7 м/с. Стоит быть готовым к осадкам в виде мокрого снега с дождём.

Осадки выпадут к ночи и в Старом Осколе. Хотя днём там обещают +2 °С, а ночью — +1 °С. В отличие от Нового Оскола и Валуек, там температура будет колебаться между +4…0 °С.

Среда, 5 марта

Солнце снова не покажется белгородцам. В столице региона днём будет +6 °С, ночью — +3. Ветер вновь западный, его скорость останется прежней, но осадков не предвидится.

Как и в Валуйках. Там днём будет +7 °С, ночью +1. В Новом Осколе на один градус упадёт дневная температура, всё остальное останется без изменений.

Прохладнее будет в Старом Осколе, там же несколько дней подряд может идти дождь. Днём будет +4, к ночи воздух охладится до -2 °С.

Четверг, 6 марта

Наконец-то в Белгороде начнёт выглядывать солнце. Днём, по мнению метеорологов, будет около +9 °С, ночью +3 °С. На улице погода может ощущаться холоднее, так как ветер немного сменит направление и подует уже с северо-запада со скоростью 3-6 м/с.

В целом по региону ниже +2 °С больше нигде не опустится. В Старом Осколе днём будет +8 °С, в Новом — +9 °С, а в Валуйках потеплеет до +10 °С.

Пятница, 7 марта

К концу рабочей недели в Белгороде разойдутся тучи. Ветер снова станет западным — 2-4 м/с. Одеваться уже можно будет по-весеннему: специалисты говорят, что днём будет +11°С. Но к ночи столбик термометра упадёт до -1 °С.

В Новом Осколе и Валуйках погода будет похожая. Температура днём — +11 °С, ночью же -2 °С. В Старом Осколе +9 °С и -1 °С соответственно.

Суббота, 8 марта

На выходных солнышко, к сожалению, опять спрячется. Но в Белгороде потеплеет ещё сильнее — до +12 °С. Вечерние температуры останутся такими же. Ветер западный и слабый — где-то 2-3 м/с.

Аналогичная погода в Новом Осколе. В Старом днём будет чуть прохладнее — там +10 °С. А вот в Валуйках будет только +4 °С в дневное время и 0 — в вечернее.

Воскресенье, 9 марта

Солнце снова может показаться на небе. В Белгороде днём будет примерно +9 °С, в Старом Осколе — +8 °С, в Валуйках все +11 °С. В Новом Осколе же только +3 °С.

Температурные качели: какой погоды ждать во второй день весны
Узнать подробнее
Читайте также:
Первые признаки тепла: с какой погоды начнётся весна в Белгороде?Это надо пережить: какой будет погода в последний день зимы в Белгородской области?Долгожданное тепло или вновь аномальный холод? Какой будет погода в марте в Белгороде
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Погода#Дождь#Снег#Температура#Ветер#Солнце#Белгород#Осадки#Март
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика