Долой подштанники: в Белгородской области стремительно потеплеет в начале весны

Posted 3 марта, 14:55
Published 3 марта, 14:55
Modified 3 марта, 14:57
Updated 3 марта, 14:57
Синоптики обещают, что в Белгороде и области будет облачно. Днём температура воздуха поднимется до +3 °С, а к вечеру опустится до +1 °С. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-7 м/с. Стоит быть готовым к осадкам в виде мокрого снега с дождём.
Осадки выпадут к ночи и в Старом Осколе. Хотя днём там обещают +2 °С, а ночью — +1 °С. В отличие от Нового Оскола и Валуек, там температура будет колебаться между +4…0 °С.
Солнце снова не покажется белгородцам. В столице региона днём будет +6 °С, ночью — +3. Ветер вновь западный, его скорость останется прежней, но осадков не предвидится.
Как и в Валуйках. Там днём будет +7 °С, ночью +1. В Новом Осколе на один градус упадёт дневная температура, всё остальное останется без изменений.
Прохладнее будет в Старом Осколе, там же несколько дней подряд может идти дождь. Днём будет +4, к ночи воздух охладится до -2 °С.
Наконец-то в Белгороде начнёт выглядывать солнце. Днём, по мнению метеорологов, будет около +9 °С, ночью +3 °С. На улице погода может ощущаться холоднее, так как ветер немного сменит направление и подует уже с северо-запада со скоростью 3-6 м/с.
В целом по региону ниже +2 °С больше нигде не опустится. В Старом Осколе днём будет +8 °С, в Новом — +9 °С, а в Валуйках потеплеет до +10 °С.
К концу рабочей недели в Белгороде разойдутся тучи. Ветер снова станет западным — 2-4 м/с. Одеваться уже можно будет по-весеннему: специалисты говорят, что днём будет +11°С. Но к ночи столбик термометра упадёт до -1 °С.
В Новом Осколе и Валуйках погода будет похожая. Температура днём — +11 °С, ночью же -2 °С. В Старом Осколе +9 °С и -1 °С соответственно.
На выходных солнышко, к сожалению, опять спрячется. Но в Белгороде потеплеет ещё сильнее — до +12 °С. Вечерние температуры останутся такими же. Ветер западный и слабый — где-то 2-3 м/с.
Аналогичная погода в Новом Осколе. В Старом днём будет чуть прохладнее — там +10 °С. А вот в Валуйках будет только +4 °С в дневное время и 0 — в вечернее.
Солнце снова может показаться на небе. В Белгороде днём будет примерно +9 °С, в Старом Осколе — +8 °С, в Валуйках все +11 °С. В Новом Осколе же только +3 °С.