Долой подштанники: в Белгородской области стремительно потеплеет в начале весны

Синоптики обещают, что в Белгороде и области будет облачно. Днём температура воздуха поднимется до +3 °С, а к вечеру опустится до +1 °С. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-7 м/с. Стоит быть готовым к осадкам в виде мокрого снега с дождём.