Что зумеры ищут от работы? Результаты опроса вас удивят

Posted 3 марта, 10:35
Published 3 марта, 10:35
Modified 3 марта, 10:37
Updated 3 марта, 10:37
Около 80% представителей поколения Z игнорируют вакансии с зарплатой по договоренности. Это выяснили в ходе опроса среди 1600 россиян. Респонденты предпочитают, чтобы работодатель сразу указывал конкретную сумму. Основные причины отказа от отклика на такие вакансии — отсутствие прозрачности и отсутствие уверенности в серьёзности работодателя. Женщины в большей степени, чем мужчины, избегают подобных предложений (81% против 70%).
Согласно исследованию, 93% вакансий на SuperJob уже содержат информацию о зарплате. Соискателям, которым попалась вакансия без информации о зарплате, специалисты советуют прийти на собеседование с чётким представлением о том, сколько они хотят зарабатывать, и подготовленными аргументами.
Напомним, в ноябре 2024 года средняя зарплата в Белгородской области составила 65 554 рубля. В образовании белгородцы зарабатывают в среднем 49 881 рубль, а в здравоохранении — 50 875 рублей.