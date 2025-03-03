bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 10:35

Published 3 марта, 10:35

Modified 3 марта, 10:37

Updated 3 марта, 10:37

Зумеры, или поколение Z, — это люди, которые родились в период середины 1990-х–начала 2010-х

Что зумеры ищут от работы? Результаты опроса вас удивят

3 марта 2025, 10:35
Фото: 1MI. Зумеры, или поколение Z, — это люди, которые родились в период середины 1990-х–начала 2010-х

Молодёжь предпочитает чёткую информацию о заработке с самого начала

Сюжет
Работа
Почти 80% зумеров игнорируют вакансии с зарплатой по договоренности, показал опрос SuperJob.

Около 80% представителей поколения Z игнорируют вакансии с зарплатой по договоренности. Это выяснили в ходе опроса среди 1600 россиян. Респонденты предпочитают, чтобы работодатель сразу указывал конкретную сумму. Основные причины отказа от отклика на такие вакансии — отсутствие прозрачности и отсутствие уверенности в серьёзности работодателя. Женщины в большей степени, чем мужчины, избегают подобных предложений (81% против 70%).

Согласно исследованию, 93% вакансий на SuperJob уже содержат информацию о зарплате. Соискателям, которым попалась вакансия без информации о зарплате, специалисты советуют прийти на собеседование с чётким представлением о том, сколько они хотят зарабатывать, и подготовленными аргументами.

Напомним, в ноябре 2024 года средняя зарплата в Белгородской области составила 65 554 рубля. В образовании белгородцы зарабатывают в среднем 49 881 рубль, а в здравоохранении — 50 875 рублей.

Зумеры против бумеров: кто ответственнее гасит долги по кредитам?
Узнать подробнее
Читайте также:
Привет из прошлого: как развлекались дети и подростки в СССР?Big data Tele2: зумеры учатся онлайн активнее миллениалов
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Работа#Россия#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика