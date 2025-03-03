Что зумеры ищут от работы? Результаты опроса вас удивят

Около 80% представителей поколения Z игнорируют вакансии с зарплатой по договоренности. Это выяснили в ходе опроса среди 1600 россиян. Респонденты предпочитают, чтобы работодатель сразу указывал конкретную сумму. Основные причины отказа от отклика на такие вакансии — отсутствие прозрачности и отсутствие уверенности в серьёзности работодателя. Женщины в большей степени, чем мужчины, избегают подобных предложений (81% против 70%).