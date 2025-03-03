Что ещё совершил белгородский адвокат Уколов?

По версии следствия, в сентябре и ноябре 2024 года адвокат обманом получил 4,5 млн рублей от своего подзащитного, обещая изменить меру пресечения на более мягкую. Однако у него не было полномочий гарантировать такие изменения. Полученные деньги он потратил по собственному усмотрению. Адвокат уже находится под стражей по обвинению в покушении на мошенничество.