Что ещё совершил белгородский адвокат Уколов?

Posted 3 марта, 09:31
Published 3 марта, 09:31
Modified 3 марта, 09:38
Updated 3 марта, 09:38
В Белгороде расследуют новые эпизоды противоправной деятельности адвоката Алексея Уколова. Следственный комитет России по Белгородской области возбудил два уголовных дела в отношении 45-летнего адвоката Алексея Уколова, подозреваемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в сентябре и ноябре 2024 года адвокат обманом получил 4,5 млн рублей от своего подзащитного, обещая изменить меру пресечения на более мягкую. Однако у него не было полномочий гарантировать такие изменения. Полученные деньги он потратил по собственному усмотрению. Адвокат уже находится под стражей по обвинению в покушении на мошенничество.
Следствие продолжает искать другие эпизоды его преступной деятельности.
Напомним, что ранее Алексея Уколова задержали за попытку мошенничества. Он пытался повлиять на смягчение приговора своему клиенту, чиновнику Фонда ЖКХ Геннадию Володовскому. Уколов предложил жене клиента за 1 млн рублей «повлиять» на дело, хотя знал, что это невозможно. В итоге его задержали, а деньги изъяли. Володовский был признан виновным и оштрафован на 2,7 млн рублей. Уколов также признал вину.