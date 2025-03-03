Более тысячи демобилизованных: белгородским ветеранам СВО помогут с поиском работы

Сейчас в процессе трудоустройства находятся девять участников СВО, семь человек уже трудоустроены на промышленные предприятия. Десять не готовы пока приступить к поиску работы, так как проходят реабилитацию. Возвращаться к мирной жизни планируют не все. Чиновник рассказал, что некоторые демобилизованные планируют если не подписать контракт с Министерством обороны, то хотя бы вступить в «Барс-Белгород».