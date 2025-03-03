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Posted 3 марта, 08:18

Published 3 марта, 08:18

Modified 3 марта, 08:20

Updated 3 марта, 08:20

Стало известно, куда будут устраивать белгородских демобилизованных

Более тысячи демобилизованных: белгородским ветеранам СВО помогут с поиском работы

3 марта 2025, 08:18
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, куда будут устраивать белгородских демобилизованных

79 демобилизованных бойцов СВО ищут работу в Белгородской области

Сюжет
СВО
Пока власти заявляют о 79 нуждающихся в работе вернувшихся участниках СВО, но губернатор признаёт: реальная цифра будет больше в 10 раз.

По данным из доклада министра экономического развития и промышленности области Максима Гусева, по состоянию на 1 марта 2025 года, в Белгородской области числятся 79 демобилизованных участников СВО, которым требуется помощь в трудоустройстве, а также четверо членов их семей — жён. Более 40 бывших бойцов либо уже имеют, либо только оформляют инвалидность.

Большую часть военнослужащих направят трудоустраиваться в промышленную сферу, ещё часть — в сферу сельского хозяйства и потребительского рынка, сферу строительства, сферы транспорта и охраны окружающей среды. Есть и такие, кто хочет заняться индивидуальным предпринимательством.

Тем военным, у которых нет профессионального образования, организовывают обучение. Сложно обстоит вопрос с вернувшимися, которым теперь, по состоянию здоровья, необходимо создавать особые условия работы.

Сейчас в процессе трудоустройства находятся девять участников СВО, семь человек уже трудоустроены на промышленные предприятия. Десять не готовы пока приступить к поиску работы, так как проходят реабилитацию. Возвращаться к мирной жизни планируют не все. Чиновник рассказал, что некоторые демобилизованные планируют если не подписать контракт с Министерством обороны, то хотя бы вступить в «Барс-Белгород».

«После того, когда будет разрешение врачей на осуществление трудовой деятельности: „А где бы ты хотел видеть себя, в чём нужно помочь?“. Нужна подготовка уже этого рабочего места. Это тоже очень важно, с точки зрения даже психологической помощи человеку, что есть забота, есть переживания, и точно тогда желание пройти реабилитацию, вернуться к нормальной жизни у них будет увеличиваться», — прокомментировал Гладков.

Чиновники отметили, что первичные данные в докладе не полные. Вернувшихся из зоны СВО будет, по заверению властей, намного больше. Реальная цифра, сказал губернатор, «больше в 10 раз» и превышает тысячу человек.

О помощи в трудоустройстве для военнослужащих
О помощи в трудоустройстве для военнослужащих
О помощи в трудоустройстве для военнослужащих
О помощи в трудоустройстве для военнослужащих
О помощи в трудоустройстве для военнослужащих
О помощи в трудоустройстве для военнослужащих. Фото: скриншот презентации с совещания правительства
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