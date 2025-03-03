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Posted 3 марта, 12:30

Published 3 марта, 12:30

Modified 3 марта, 12:30

Updated 3 марта, 12:30

В Белгородской области бурно развивают патриотизм

Белгородцы стареют, но богатеют: как при Гладкове менялось население региона

3 марта 2025, 12:30
Фото: 1MI. В Белгородской области бурно развивают патриотизм

Как изменились демографические показатели в Белгородской области при Гладкове

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Эксклюзив
Белгородская область теряет население. Соответствует ли это «топовому губернатору» по версии Кремля?

После того, как президент подписал указ об утверждении нового стандарта оценивания работы глав регионов, редакция Бел.Ру решила проверить, насколько им соответствует сейчас белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Журналисты подготовили тематический спецпроект.

В перечне признаков «топового губернатора» 20 пунктов, половина из них посвящена демографической ситуации в каждом отдельном субъекте РФ. Рассмотрим подробнее.

По оценке на 2024 год всего в Белгородской области проживает 1 500 659 человек. Суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего своего репродуктивного периода (с 15 до 50 лет), и в 2023 году был равен здесь 1,12.

По данным за тот же год, средняя продолжительность жизни белгородца равна 73,7 года. Конкретно у мужчин показатель чуть выше общероссийского - 68,16, а у женщин — 79,27.

Уровень образования в 2023-м в Белгородской области был на уровне 83,52%. С 2021-го он вырос почти на 6%. Отдельное внимание уделили эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. Она в 2023 году была на уровне 41,6%. При расчёте используют данные о количестве детей, которые занимаются допобразованием, долю детей и молодёжи до 30 лет, у которых выявили таланты, и долю талантливых, которые получили господдержку.

В позапрошлом году индекс роста реального денежного дохода населения составлял 110,6%, за два года с момента официального вступления Гладкова в должность губернатора Белгородской области, темпы роста выросли на 9%. В прошлом году 44 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия. Для сравнения, в 2020-м таких семей было 33 тысячи.

При этом снижается и уровень бедности населения. С 2020 года этот показатель сократился на 1,6%, сейчас в Белгородской области имеют доход ниже регионального прожиточного минимума 5,6% жителей.

Зато в регионе продолжает расти доля людей, вовлечённых в добровольческую деятельность. Показатель рассчитывают, поделив общую численность волонтёров на базе различных организаций на численность населения старше 7 лет. По ситуации на 2024 год, доля волонтёров в области составляла 6,49%. С 2022-го она выросла на 1,2%.

Огромный скачок роста отмечают в условиях для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности. В них входят различные меры для вовлечения молодёжи в мероприятиях патриотического и не только характера, гранты на поддержку таких, количество реализуемых проектов, с помощь НКО и многое другое. С 2021 года этот показатель вырос на 283,8% и на 2023-й составил 435,3%.

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#Валерия Колесникова#Спецпроекты#Общество#Белгородская область#Продолжительность жизни#Эксклюзив#Численность населения#Патриотическое воспитание#Уровень бедности
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