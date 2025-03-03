Белгородцы стареют, но богатеют: как при Гладкове менялось население региона

Posted 3 марта, 12:30
Published 3 марта, 12:30
Modified 3 марта, 12:30
Updated 3 марта, 12:30
После того, как президент подписал указ об утверждении нового стандарта оценивания работы глав регионов, редакция Бел.Ру решила проверить, насколько им соответствует сейчас белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Журналисты подготовили тематический спецпроект.
В перечне признаков «топового губернатора» 20 пунктов, половина из них посвящена демографической ситуации в каждом отдельном субъекте РФ. Рассмотрим подробнее.
По оценке на 2024 год всего в Белгородской области проживает 1 500 659 человек. Суммарный коэффициент рождаемости, который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего своего репродуктивного периода (с 15 до 50 лет), и в 2023 году был равен здесь 1,12.
По данным за тот же год, средняя продолжительность жизни белгородца равна 73,7 года. Конкретно у мужчин показатель чуть выше общероссийского - 68,16, а у женщин — 79,27.
Уровень образования в 2023-м в Белгородской области был на уровне 83,52%. С 2021-го он вырос почти на 6%. Отдельное внимание уделили эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. Она в 2023 году была на уровне 41,6%. При расчёте используют данные о количестве детей, которые занимаются допобразованием, долю детей и молодёжи до 30 лет, у которых выявили таланты, и долю талантливых, которые получили господдержку.
В позапрошлом году индекс роста реального денежного дохода населения составлял 110,6%, за два года с момента официального вступления Гладкова в должность губернатора Белгородской области, темпы роста выросли на 9%. В прошлом году 44 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия. Для сравнения, в 2020-м таких семей было 33 тысячи.
При этом снижается и уровень бедности населения. С 2020 года этот показатель сократился на 1,6%, сейчас в Белгородской области имеют доход ниже регионального прожиточного минимума 5,6% жителей.
Зато в регионе продолжает расти доля людей, вовлечённых в добровольческую деятельность. Показатель рассчитывают, поделив общую численность волонтёров на базе различных организаций на численность населения старше 7 лет. По ситуации на 2024 год, доля волонтёров в области составляла 6,49%. С 2022-го она выросла на 1,2%.
Огромный скачок роста отмечают в условиях для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности. В них входят различные меры для вовлечения молодёжи в мероприятиях патриотического и не только характера, гранты на поддержку таких, количество реализуемых проектов, с помощь НКО и многое другое. С 2021 года этот показатель вырос на 283,8% и на 2023-й составил 435,3%.