Белгородцы стареют, но богатеют: как при Гладкове менялось население региона

Уровень образования в 2023-м в Белгородской области был на уровне 83,52%. С 2021-го он вырос почти на 6%. Отдельное внимание уделили эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. Она в 2023 году была на уровне 41,6%. При расчёте используют данные о количестве детей, которые занимаются допобразованием, долю детей и молодёжи до 30 лет, у которых выявили таланты, и долю талантливых, которые получили господдержку.