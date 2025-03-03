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Posted 3 марта, 09:59

Published 3 марта, 09:59

Modified 3 марта, 10:01

Updated 3 марта, 10:01

чучело

Белгородцы сожгли Зеленского на Масленицу

3 марта 2025, 09:59
Фото: Строитель онлайн. чучело
Сюжет
Новости Белгорода
Под Белгородом жители сожгли чучело Зеленского на Масленицу.

В посёлке Томаровка Белгородского района во время празднования Масленицы местные жители сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского. Видео и фото произошедшего появились в телеграм-канале «Строитель Онлайн».

На кадрах видно, что в акции участвовали около десяти человек. Лица присутствующих на записи скрыты.

Напомним, что вчера был последний день Масленицы — Прощёное воскресенье. Одна из традиций этого дня — сжигание чучела.

В Белгородском уезде традиции празднования отличались от общероссийских. Вместо сжигания чучела, как это было в других регионах, здесь часто использовали масленичного козла или колёса, которые спускали с гор.

Ранее двое пьяных жителей Старого Оскола подожгли четыре автомобиля веселья ради. Они нанесли ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

Вместо чучела — козёл: как белгородцы раньше отмечали Масленицу?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Масленица#Белгород#Чучело#Владимир зеленский#Сжигание#СВО
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