Белгородцы сожгли Зеленского на Масленицу

Posted 3 марта, 09:59
Published 3 марта, 09:59
Modified 3 марта, 10:01
Updated 3 марта, 10:01
В посёлке Томаровка Белгородского района во время празднования Масленицы местные жители сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского. Видео и фото произошедшего появились в телеграм-канале «Строитель Онлайн».
На кадрах видно, что в акции участвовали около десяти человек. Лица присутствующих на записи скрыты.
Напомним, что вчера был последний день Масленицы — Прощёное воскресенье. Одна из традиций этого дня — сжигание чучела.
В Белгородском уезде традиции празднования отличались от общероссийских. Вместо сжигания чучела, как это было в других регионах, здесь часто использовали масленичного козла или колёса, которые спускали с гор.
Ранее двое пьяных жителей Старого Оскола подожгли четыре автомобиля веселья ради. Они нанесли ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.