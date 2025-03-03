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Posted 3 марта, 09:54

Published 3 марта, 09:54

Modified 3 марта, 09:56

Updated 3 марта, 09:56

Белгородцев удивили гуси, переходившие дорогу в центре города

Белгородцев удивили гуси, переходившие дорогу в центре города

3 марта 2025, 09:54
Фото: 1MI.
Потерянных гусей в центре города заметили белгородцы. Они сняли птиц на видео и опубликовали в Сети.

Минувшей ночью в центре Белгорода жители заметили вереницу гусей. Птицы переходили дорогу по улице Красноармейской и шли в сторону проспекта Богдана Хмельницкого.

Видеозапись очевидцы прислали в Telegram-канал «Белгород № 1». Откуда взялись эти гуси, неизвестно.

Белгородцы даже вызвали на «нарушителей» правоохранительные органы, но те ничего не смогли сделать. Вероятно, они сбежали из частного сектора.

Видео: Telegram-канал «Белгород № 1». Гуси в центре Белгорода

Добавим, что в последний раз живые гуси оказывались в центре Белгорода ещё в 2022 году, когда устраивался цветочный фестиваль.

В центр Белгорода к цветочному фестивалю привезли гусей
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#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Гуси#Белгород#Живые гуси
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