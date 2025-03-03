Белгородцев удивили гуси, переходившие дорогу в центре города

Posted 3 марта, 09:54
Published 3 марта, 09:54
Modified 3 марта, 09:56
Updated 3 марта, 09:56
Минувшей ночью в центре Белгорода жители заметили вереницу гусей. Птицы переходили дорогу по улице Красноармейской и шли в сторону проспекта Богдана Хмельницкого.
Видеозапись очевидцы прислали в Telegram-канал «Белгород № 1». Откуда взялись эти гуси, неизвестно.
Белгородцы даже вызвали на «нарушителей» правоохранительные органы, но те ничего не смогли сделать. Вероятно, они сбежали из частного сектора.
Добавим, что в последний раз живые гуси оказывались в центре Белгорода ещё в 2022 году, когда устраивался цветочный фестиваль.