Белгородские подростки смогут позаимствовать рабочее место у родителей

Posted 3 марта, 12:52
Published 3 марта, 12:52
Modified 3 марта, 12:54
Updated 3 марта, 12:54
В Белгородской области продолжают разрабатывать методы трудоустройства подростков. Сегодня стало известно, что детей могут устраивать на работу к родителям.
Кроме того, власти обещают посотрудничать и с частными компаниями, чтобы обсудить возможность трудоустройства подростков на дистанционных формат работы.
Также власти рассматривают удаленный формат. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, до детей необходимо донести, с каким трудом добываются финансы, чтобы поднимать мотивацию в будущем.
В 2024 году в регионе, по оценкам центров трудоустройства, 30 тыс. детей получили работу 45 тыс. раз. За год некоторые ребята меняли место труда.