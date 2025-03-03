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Posted 3 марта, 12:52

Published 3 марта, 12:52

Modified 3 марта, 12:54

Updated 3 марта, 12:54

30 тыс. детей получили работу в 2024 году в Белгородской области

Белгородские подростки смогут позаимствовать рабочее место у родителей

3 марта 2025, 12:52
Фото: Изображение Midjourney. 30 тыс. детей получили работу в 2024 году в Белгородской области

В Белгородской области ищут способы трудоустраивать подростков эффективнее

В 2025 году хотят трудоустроить 45 тыс. подростков, а не 30 тыс., как в прошлом году. Для этого нашли новые методы: удалёнка и работа с родителями.

В Белгородской области продолжают разрабатывать методы трудоустройства подростков. Сегодня стало известно, что детей могут устраивать на работу к родителям.

Кроме того, власти обещают посотрудничать и с частными компаниями, чтобы обсудить возможность трудоустройства подростков на дистанционных формат работы.

Также власти рассматривают удаленный формат. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, до детей необходимо донести, с каким трудом добываются финансы, чтобы поднимать мотивацию в будущем.

В 2024 году в регионе, по оценкам центров трудоустройства, 30 тыс. детей получили работу 45 тыс. раз. За год некоторые ребята меняли место труда.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Подростки#Трудоустройство#Вячеслав Гладков
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