Белгородка убила и оставила тело Мишки на дереве: ей грозит до 5 лет тюрьмы

49-летняя хозяйка пса и её соседи предположили, что собака по кличке Мишка связана с пропажей домашней птицы. 8 января женщина накинула на шею пса завязанную верёвку, связала лапы животного, накинула верёвку на дерево и душила так Мишку. Повторила она действие неоднократно, с особой жестокостью.