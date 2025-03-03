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Posted 3 марта, 14:37

Published 3 марта, 14:37

Modified 3 марта, 14:39

Updated 3 марта, 14:39

Белгородка жестоко убила свою собаку

Белгородка убила и оставила тело Мишки на дереве: ей грозит до 5 лет тюрьмы

3 марта 2025, 14:37
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородка жестоко убила свою собаку

Сюжет
Суд
Женщина с жестокостью убила свою собаку из-за подозрений в причастности к пропаже птицы. Её тело она на обозрение соседям повесила на дерево. Дело передали в суд.

Белгородка жестоко убила собаку, а потом на обозрение всем соседям повесила её тело на дерево. Инцидент произошёл в Алексеевском округе в начале января 2025 года.

49-летняя хозяйка пса и её соседи предположили, что собака по кличке Мишка связана с пропажей домашней птицы. 8 января женщина накинула на шею пса завязанную верёвку, связала лапы животного, накинула верёвку на дерево и душила так Мишку. Повторила она действие неоднократно, с особой жестокостью.

Труп измученной собаки она оставила на дереве, чтобы показать соседям. Алексеевский прокурор вынес обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Суд#Собака#Белгород#Жестокое обращение с животными#Алексеевский округ
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