Белгородка убила и оставила тело Мишки на дереве: ей грозит до 5 лет тюрьмы

Posted 3 марта, 14:37
Published 3 марта, 14:37
Modified 3 марта, 14:39
Updated 3 марта, 14:39
Белгородка жестоко убила собаку, а потом на обозрение всем соседям повесила её тело на дерево. Инцидент произошёл в Алексеевском округе в начале января 2025 года.
49-летняя хозяйка пса и её соседи предположили, что собака по кличке Мишка связана с пропажей домашней птицы. 8 января женщина накинула на шею пса завязанную верёвку, связала лапы животного, накинула верёвку на дерево и душила так Мишку. Повторила она действие неоднократно, с особой жестокостью.
Труп измученной собаки она оставила на дереве, чтобы показать соседям. Алексеевский прокурор вынес обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.