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Posted 3 марта, 06:45

Published 3 марта, 06:45

Modified 3 марта, 06:47

Updated 3 марта, 06:47

Екатерина Семёнова

Белгородка покорила жюри на телешоу «Голос»

3 марта 2025, 06:45
Фото: Первый канал. Екатерина Семёнова
Все наставники развернулись к ней после исполнения хита Деми Ловато.

20-летняя Екатерина Семёнова успешно прошла слепые прослушивания в музыкальном шоу «Голос». Она исполнила композицию Anyone американской певицы Деми Ловато.

Все четверо наставников — Баста, Полина Гагарина, Хибла Герзмава и Антон Беляев — развернулись к белгородке, отметив её вокальную технику и артистизм. В итоге Екатерина выбрала команду Антона Беляева.

Ранее юный белгородец Роман Скробот покорил сцену «Голос. Дети» с рок-хитом Highway to Hell и попал в команду Юлианны Карауловой. Журналисты Бел.Ру пообщались с ним и его мамой, чтобы узнать, как он прошёл путь к проекту, какие эмоции переживал за кулисами и какие планы строит на будущее.

Немного не хватило: белгородец Роман Скробот выступил в финале шоу «Голос. Дети»
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