Белгородка покорила жюри на телешоу «Голос»

Posted 3 марта, 06:45
Published 3 марта, 06:45
Modified 3 марта, 06:47
Updated 3 марта, 06:47
20-летняя Екатерина Семёнова успешно прошла слепые прослушивания в музыкальном шоу «Голос». Она исполнила композицию Anyone американской певицы Деми Ловато.
Все четверо наставников — Баста, Полина Гагарина, Хибла Герзмава и Антон Беляев — развернулись к белгородке, отметив её вокальную технику и артистизм. В итоге Екатерина выбрала команду Антона Беляева.
Ранее юный белгородец Роман Скробот покорил сцену «Голос. Дети» с рок-хитом Highway to Hell и попал в команду Юлианны Карауловой. Журналисты Бел.Ру пообщались с ним и его мамой, чтобы узнать, как он прошёл путь к проекту, какие эмоции переживал за кулисами и какие планы строит на будущее.