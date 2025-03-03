Белгородка покорила жюри на телешоу «Голос»

Ранее юный белгородец Роман Скробот покорил сцену «Голос. Дети» с рок-хитом Highway to Hell и попал в команду Юлианны Карауловой. Журналисты Бел.Ру пообщались с ним и его мамой, чтобы узнать, как он прошёл путь к проекту, какие эмоции переживал за кулисами и какие планы строит на будущее.