В первый день весны белгородец решил остановиться на зелёный свет и устроил ДТП

Так, на уходящей неделе произошло как минимум 4 аварии с участием авто правоохранительных органов. Одна из них случилась как раз из-за фактора «водитель и светофор», когда рано утром на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Губкина экскаватор совершил поворот на красный свет, столкнувшись в дальнейшем с полицейским автомобилем. Находившийся в салоне сотрудник пострадал.