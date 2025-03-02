В первый день весны белгородец решил остановиться на зелёный свет и устроил ДТП

Posted 2 марта, 14:32
Published 2 марта, 14:32
Modified 2 марта, 14:56
Updated 2 марта, 14:56
Из-за фактора «водитель и светофор» обычно аварии происходят потому, что первый игнорирует запрещающий красный, однако в первый день марта на проспекте Ватутина в Белгороде ДТП произошло по обратной причине.
Белгородец за рулём кроссовера решил остановиться на зелёный свет из-за чего ехавшие за ним автомобилисты, не ожидавшие такого поворота событий, не успели сориентироваться и вовремя затормозить или перестроиться на другую полосу. Несколько машин в итоге столкнулись.
Так, на уходящей неделе произошло как минимум 4 аварии с участием авто правоохранительных органов. Одна из них случилась как раз из-за фактора «водитель и светофор», когда рано утром на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Губкина экскаватор совершил поворот на красный свет, столкнувшись в дальнейшем с полицейским автомобилем. Находившийся в салоне сотрудник пострадал.