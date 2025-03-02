Как идёт подготовка к цветочному сезону в Белгороде: кадры из теплиц и экзотика

В своём Telegram-канале белгородская администрация показала, как себя сейчас чувствуют растения. В мэрии рассказали, что к сезону 2025 года высадили как минимум 70 тысяч семян. Большую часть подросших цветов уже успели пересадить в отдельные ёмкости для дальнейших «путешествий» в открытый грунт. В теплицах также живут и экзотические растения, уточнили озеленители. Это финики, бананы, гранат, рододендрон, каллистемон.