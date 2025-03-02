Как идёт подготовка к цветочному сезону в Белгороде: кадры из теплиц и экзотика

Posted 2 марта, 13:10
Published 2 марта, 13:10
Modified 2 марта, 13:40
Updated 2 марта, 13:40
В начале февраля журналистка Бел.Ру побывала в теплицах УБГБ, где продолжают подготовку растений к высадке на летне-весенние клумбы Белгорода. Как рассказали специалисты, для этого они работают с более 65 тысяч цветов.
В своём Telegram-канале белгородская администрация показала, как себя сейчас чувствуют растения. В мэрии рассказали, что к сезону 2025 года высадили как минимум 70 тысяч семян. Большую часть подросших цветов уже успели пересадить в отдельные ёмкости для дальнейших «путешествий» в открытый грунт. В теплицах также живут и экзотические растения, уточнили озеленители. Это финики, бананы, гранат, рододендрон, каллистемон.
Последнее растение родом из Австралии, а из-за формы цветка многолетник, как оказалось, зачастую называют «Бенгальская свеча». Цветок также содержат и в домашних условиях. А вот цветы рододендрона белгородцам давно знакомы.
Также некоторые места высадки тюльпанов займут в 2025 году виолы и незабудки. Как рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода, это связано с обстрелами, которые повредили теплицы. Растения по большей части закупали, т. к. из-за тех же событий выращивать их самостоятельно нет.