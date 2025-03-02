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Posted 2 марта, 13:10

Published 2 марта, 13:10

Modified 2 марта, 13:40

Updated 2 марта, 13:40

Городские цветочные насаждения

Как идёт подготовка к цветочному сезону в Белгороде: кадры из теплиц и экзотика

2 марта 2025, 13:10
Фото: 1MI. Городские цветочные насаждения

Белгородцам показали, как идёт подготовка к цветочному сезону

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Новости Белгорода
В Белгороде в теплицах несколько десятков тысяч цветов, среди которых ест и экзотические, подготавливают к высадке на летне-весенние клумбы. Как всё выглядит сегодня?

В начале февраля журналистка Бел.Ру побывала в теплицах УБГБ, где продолжают подготовку растений к высадке на летне-весенние клумбы Белгорода. Как рассказали специалисты, для этого они работают с более 65 тысяч цветов.

В своём Telegram-канале белгородская администрация показала, как себя сейчас чувствуют растения. В мэрии рассказали, что к сезону 2025 года высадили как минимум 70 тысяч семян. Большую часть подросших цветов уже успели пересадить в отдельные ёмкости для дальнейших «путешествий» в открытый грунт. В теплицах также живут и экзотические растения, уточнили озеленители. Это финики, бананы, гранат, рододендрон, каллистемон.

Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года
Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года
Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года
Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года
Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года
Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года
Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года
Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года
Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года
Растения для высадки по Белгороду на лето и весну 2025 года. Фото: Мэрия Белгорода

Последнее растение родом из Австралии, а из-за формы цветка многолетник, как оказалось, зачастую называют «Бенгальская свеча». Цветок также содержат и в домашних условиях. А вот цветы рододендрона белгородцам давно знакомы.

Каллистемон
Рододендрон
Каллистемон. Фото: Needpix.com

Также некоторые места высадки тюльпанов займут в 2025 году виолы и незабудки. Как рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода, это связано с обстрелами, которые повредили теплицы. Растения по большей части закупали, т. к. из-за тех же событий выращивать их самостоятельно нет.

Из-за обстрелов сами не можем: как в Белгороде решились на закупку многолетников?
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Теплицы#Цветы#Белгород#Высадка#Гранат#Экзотические растения#Бананы
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