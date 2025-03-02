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Posted 2 марта, 15:08

Published 2 марта, 15:08

Modified 2 марта, 15:10

Updated 2 марта, 15:10

МЧС

Горел строительный вагончик: пожар на территории старооскольского завода потушили

2 марта 2025, 15:08
Фото: 1MI. МЧС

В Белгородской области ликвидировали возгорание на территории старого завода

Сюжет
МЧС
Пожар на заброшенном кирпичном заводе в Старом Осколе, вызванный строительным вагончиком, полностью потушили к 17:00.

Ранее старооскольские медиа сообщили о пожаре, который разгорелся на территории неработающего кирпичного завода в районе улице Хмелёва. Согласно информации регионального МЧС, возгорание удалось полностью ликвидировать уже к пяти часам вечера. Тушением занимались две дежурные части.

Также в министерстве сообщили, что причиной задымления стал загоревшийся строительный вагончик, который также не используется.

В Старооскольском округе горит бывший кирпичный завод
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