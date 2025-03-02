Горел строительный вагончик: пожар на территории старооскольского завода потушили

Posted 2 марта, 15:08
Published 2 марта, 15:08
Modified 2 марта, 15:10
Updated 2 марта, 15:10
Ранее старооскольские медиа сообщили о пожаре, который разгорелся на территории неработающего кирпичного завода в районе улице Хмелёва. Согласно информации регионального МЧС, возгорание удалось полностью ликвидировать уже к пяти часам вечера. Тушением занимались две дежурные части.
Также в министерстве сообщили, что причиной задымления стал загоревшийся строительный вагончик, который также не используется.