Горел строительный вагончик: пожар на территории старооскольского завода потушили

Ранее старооскольские медиа сообщили о пожаре, который разгорелся на территории неработающего кирпичного завода в районе улице Хмелёва. Согласно информации регионального МЧС, возгорание удалось полностью ликвидировать уже к пяти часам вечера. Тушением занимались две дежурные части.