Экс-глава старооскольской казачьей партии осуждён за организацию детской проституции

Кроме того, стало известно, что в 2016 году экс-руководитель старооскольской «Казачьей партии» был осуждён на один год лишения свободы за организацию незаконных азартных игр. В 2012 году он открыл казино в Старом Осколе, замаскированное под интернет-кафе, а в 2014 году повторил это в Обояни, Курской области. Подпольные игорные заведения также работали в Воронеже, в Белгороде и ещё трёх муниципальных образованиях региона.