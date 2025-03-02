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Posted 2 марта, 11:18

Published 2 марта, 11:18

Modified 2 марта, 11:48

Updated 2 марта, 11:48

Преступления против несовершеннолетних

Экс-глава старооскольской казачьей партии осуждён за организацию детской проституции

2 марта 2025, 11:18
Фото: Изображение Midjourney. Преступления против несовершеннолетних
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Новости Белгорода
Альберт Григорян получил наказание за организацию секс-торговли несовершеннолетними. Ранее его ловили на создании незаконных игорных заведений.

По данным, опубликованным Baza, Альберт Григорян, ранее возглавлявший старооскольскую казачью партию, был приговорён к 2,5 годам заключения в конце 2024 года. Старооскольский суд признал его виновным в организации торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, а также в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних. Вместе с Григоряном по этому делу были осуждены еще три женщины.

Ранее аналогичные действия осуществлялись в клубе «Вегас», принадлежавшем Григоряну, где также предлагалась аренда сауны.

Кроме того, стало известно, что в 2016 году экс-руководитель старооскольской «Казачьей партии» был осуждён на один год лишения свободы за организацию незаконных азартных игр. В 2012 году он открыл казино в Старом Осколе, замаскированное под интернет-кафе, а в 2014 году повторил это в Обояни, Курской области. Подпольные игорные заведения также работали в Воронеже, в Белгороде и ещё трёх муниципальных образованиях региона.

Альберт Григорян
Альберт Григорян. Фото: BAZA

Ранее в Белгороде задержали молодую женщину, которая занималась организацией работы в данной сфере. Согласно данным правоохранительных органов, она привлекла в сеть знакомых и девушек, нанятых в развлекательных заведениях. Девушки, которые оказывали интим-услуги, могут быть привлечены к административной ответственности.

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