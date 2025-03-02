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Posted 2 марта, 16:08

Published 2 марта, 16:08

Modified 2 марта, 16:13

Updated 2 марта, 16:13

Разрушения

Беспилотник ВСУ разрушил дом в Шебекинском районе

2 марта 2025, 16:08
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова. Разрушения

При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область в Шебекинском районе разрушен дом

Сюжет
Беспилотник
Атаки дронов вызвали разрушения частных и социальных объектов, а также отключение электроэнергии в восьми населённых пунктах.

В селе Тишанка Волоконовского района зафиксированы серьёзные повреждения: в жилом доме пострадали оконные проёмы и фасад, включая пристройки. Здание соцназначения также подверглось разрушения — разбито стекло входной двери. Кроме того, пострадал автомобиль, линия электропередачи частично повреждена. Так, неисправность привела к отключению электричества в восьми населённых пунктах: Тишанка, хутор Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зелёный Клин и Верный.

В селе Двулучное Валуйского округа дрон повредил кровлю хозяйственной постройки на территории ИЖС.

В селе Муром Шебекинского округа БПЛА полностью разрушил частный жилой дом вместе с постройкой на участке.

На данный момент продолжается оценка причинённого ущерба. Ремонтные бригады и специалисты приступят к восстановительным работам после получения одобрения от Минобороны.

Разрушения
Разрушения
Разрушения
Разрушения
Разрушения. Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
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