Беспилотник ВСУ разрушил дом в Шебекинском районе

Posted 2 марта, 16:08
Published 2 марта, 16:08
Modified 2 марта, 16:13
Updated 2 марта, 16:13
В селе Тишанка Волоконовского района зафиксированы серьёзные повреждения: в жилом доме пострадали оконные проёмы и фасад, включая пристройки. Здание соцназначения также подверглось разрушения — разбито стекло входной двери. Кроме того, пострадал автомобиль, линия электропередачи частично повреждена. Так, неисправность привела к отключению электричества в восьми населённых пунктах: Тишанка, хутор Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зелёный Клин и Верный.
В селе Двулучное Валуйского округа дрон повредил кровлю хозяйственной постройки на территории ИЖС.
В селе Муром Шебекинского округа БПЛА полностью разрушил частный жилой дом вместе с постройкой на участке.
На данный момент продолжается оценка причинённого ущерба. Ремонтные бригады и специалисты приступят к восстановительным работам после получения одобрения от Минобороны.