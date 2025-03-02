Беспилотник ВСУ разрушил дом в Шебекинском районе

В селе Тишанка Волоконовского района зафиксированы серьёзные повреждения: в жилом доме пострадали оконные проёмы и фасад, включая пристройки. Здание соцназначения также подверглось разрушения — разбито стекло входной двери. Кроме того, пострадал автомобиль, линия электропередачи частично повреждена. Так, неисправность привела к отключению электричества в восьми населённых пунктах: Тишанка, хутор Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зелёный Клин и Верный.