ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

В Волоконовском районе село Плотвянка подверглось атаке двух FPV-дронов. В результате пострадали надворная постройка и автомобиль, а также были частично разрушены линии газоснабжения и электропередачи. В селе Новое удар беспилотника повредил кровлю жилого дома. В селе Тишанка атака дрона и попадание снарядов привели к разрушению хозяйственной постройки и объекта связи.