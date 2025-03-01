ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Posted 1 марта, 14:02
Published 1 марта, 14:02
Modified 1 марта, 14:26
Updated 1 марта, 14:26
Шесть населённых пунктов оказались под атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Согласно предварительным сведениям, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
В Валуйском округе, в селе Соболевка, FPV-дрон упал на жилой дом, но взрыва не произошло. В результате инцидента была повреждена крыша здания.
В селе Двулучное беспилотник взорвался на территории частного владения. Взрывом были выбиты окна летней кухни, повреждены навес, забор и легковой автомобиль, стоявший на участке. Другой дрон атаковал гараж, машину и две единицы спецтехники, причинив им ущерб.
Село Илек-Пеньковка Краснояружского района стало целью обстрела. В одном из частных домов были разбиты окна и повреждена газовая труба.
В Волоконовском районе село Плотвянка подверглось атаке двух FPV-дронов. В результате пострадали надворная постройка и автомобиль, а также были частично разрушены линии газоснабжения и электропередачи. В селе Новое удар беспилотника повредил кровлю жилого дома. В селе Тишанка атака дрона и попадание снарядов привели к разрушению хозяйственной постройки и объекта связи.