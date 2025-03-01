В первый день весны ВСУ атаковали частные дома и авто белгородцев

Posted 1 марта, 17:56
Published 1 марта, 17:56
Modified 1 марта, 17:58
Updated 1 марта, 17:58
Так, в Плотвянке Волоконовского района посекло легковушку. В Тишанке повреждены соцобъект, частный дом, газовая труба и ЛЭП, из-за чего некоторые жители остались без света.
В Прилесье Краснояружского района БПЛА атаковали сельхозпредприятие, а в Леоновке Валуйского округа последствия атак зафиксировали в заборе домовладения, тракторе и двух авто.
Также в Грайвороне пострадало неэксплуатируемое здание и соцобъект, а в Берёзовке Борисовского района — фронтон и забор частного дома.
Предварительно, никто не пострадал.
Этим же вечером под ударом оказывались ещё шесть населённых пунктов. Среди них Соболевка и Двулучное Валуйского округа, Илек-Пеньковка Краснояружского района, Плотвянка, Новое и Тишанка Волоконовского района. Обошлось без жертв.