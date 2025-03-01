В первый день весны ВСУ атаковали частные дома и авто белгородцев

Этим же вечером под ударом оказывались ещё шесть населённых пунктов. Среди них Соболевка и Двулучное Валуйского округа, Илек-Пеньковка Краснояружского района, Плотвянка, Новое и Тишанка Волоконовского района. Обошлось без жертв.