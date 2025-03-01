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Posted 1 марта, 17:56

Published 1 марта, 17:56

Modified 1 марта, 17:58

Updated 1 марта, 17:58

В первый день весны ВСУ атаковали частные дома и авто белгородцев

В первый день весны ВСУ атаковали частные дома и авто белгородцев

1 марта 2025, 17:56
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ВСУ
ВСУ с помощью дронов нанесли новые удары по Белгородской области. Повреждения есть в шести поселениях, сообщил Гладков.

Так, в Плотвянке Волоконовского района посекло легковушку. В Тишанке повреждены соцобъект, частный дом, газовая труба и ЛЭП, из-за чего некоторые жители остались без света.

В Прилесье Краснояружского района БПЛА атаковали сельхозпредприятие, а в Леоновке Валуйского округа последствия атак зафиксировали в заборе домовладения, тракторе и двух авто.

Также в Грайвороне пострадало неэксплуатируемое здание и соцобъект, а в Берёзовке Борисовского района — фронтон и забор частного дома.

Предварительно, никто не пострадал.

Этим же вечером под ударом оказывались ещё шесть населённых пунктов. Среди них Соболевка и Двулучное Валуйского округа, Илек-Пеньковка Краснояружского района, Плотвянка, Новое и Тишанка Волоконовского района. Обошлось без жертв.

ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Борисовский район#Грайворон#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Валуйский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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