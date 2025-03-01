Ректор БелГУ прокомментировала ситуацию со стипендиями отличников

Новые размеры стипендий были установлены с учётом объёма бюджетных средств, выделенных на 2025 год, а также численности студентов, имеющих право на получение государственной стипендии по итогам промежуточной аттестации в феврале. Карловская подчеркнула, что количество отличников, претендующих на академическую стипендию, значительно увеличилось: с 1098 человек в январе до 2155 в феврале. «Для нас это положительная тенденция, спасибо каждому, кто приложил усилия и сдал сессию на отлично», — отметила ректор.