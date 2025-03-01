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Posted 1 марта, 14:33

Published 1 марта, 14:33

Modified 1 марта, 14:35

Updated 1 марта, 14:35

Ректор БелГУ прокомментировала ситуацию со стипендиями отличников

Ректор БелГУ прокомментировала ситуацию со стипендиями отличников

1 марта 2025, 14:33
Фото: Канал Карловской.
Сюжет
Новости Белгорода
В феврале количество претендующих на повышенную стипендию студентов выросло в два раза, поэтому бюджет пришлось делить на большее число людей.

Ректор Белгородского государственного университета Евгения Карловская прокомментировала вопросы, связанные с изменением размера стипендий. Она отметила, что многие студенты располагают неполной информацией, и постаралась внести ясность в ситуацию.

Новые размеры стипендий были установлены с учётом объёма бюджетных средств, выделенных на 2025 год, а также численности студентов, имеющих право на получение государственной стипендии по итогам промежуточной аттестации в феврале. Карловская подчеркнула, что количество отличников, претендующих на академическую стипендию, значительно увеличилось: с 1098 человек в январе до 2155 в феврале. «Для нас это положительная тенденция, спасибо каждому, кто приложил усилия и сдал сессию на отлично», — отметила ректор.

Она также пояснила, что в конце 2024 года удалось повысить стипендии за счёт дополнительного финансирования стипендиального фонда. Сейчас университет ведёт работу по поиску аналогичных возможностей, чтобы вернуться к прежним показателям. «Мы тоже этого очень хотим, для нас интересы студентов, особенно отличников, — первостепенны», — добавила Карловская.

Ректор поблагодарила студентов за понимание и заверила, что университет прилагает все усилия для поддержки обучающихся.

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#Евгений Грицков#Общество#БелГУ#Ректор#Стипендия#Новости Белгорода#Евгения Карловская
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