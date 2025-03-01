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Posted 1 марта, 05:01

Published 1 марта, 05:01

Modified 1 марта, 05:01

Updated 1 марта, 05:01

Масленичные гулянья 2025 подходят к концу

Прощёное воскресенье: в чём суть и как отметить последний день Масленицы

1 марта 2025, 05:01
Фото: 1MI. Масленичные гулянья 2025 подходят к концу

Белгородцы готовятся встретить Прощёное воскресенье

Сюжет
Праздник
Прощёное воскресенье — день согласия и примирения, завершающий Масленицу и открывающий путь к Великому посту. Расскажем, как правильно провести этот день.

Прощёное воскресенье: какого числа в 2025 году

Прощёное воскресенье в 2025 году будет 2 марта. Этот день традиционно является последним перед началом Великого поста и завершает Масленицу.

Праздник не имеет фиксированной даты в календаре и выпадает на разные дни в зависимости от Пасхи. Поскольку Пасха — один из главных церковных праздников — отмечается в разные даты каждый год, дата Прощёного воскресенья также меняется.

В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, что определяет начало поста с 3 марта.
В 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, что определяет начало поста с 3 марта.. Фото: 1MI

Прощёное воскресенье: что за праздник?

Прощёное воскресенье — это последний день Масленичной недели, который предшествует Великому посту. В православной традиции этот день символизирует завершение подготовки к духовному очищению, которое начинается с Великого поста. Это время примирения, прощения и осознания важности покаяния.

Масленица с её обильными угощениями, танцами и гуляньями завершается именно в этот день. Одним из обязательных мероприятий было посещение бани и подготовка к обильным застольям, главным угощением на которых, конечно, были блины.

Заключительным аккордом праздника становилось сжигание чучела Масленицы. Вместе с ним в огонь бросали блины и различные угощения, а пепел рассыпали по полям, надеясь таким образом «покормить» землю и обеспечить себе хороший урожай и благополучие в наступающем году.

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Почему «Прощёное» воскресенье?

Название «Прощёное воскресенье» связано с традицией прощения всех обид и грехов. На этом празднике верующие просят прощения у родных и близких, а также у всех тех, с кем они могли вступить в конфликты. Главное — не столько уточнять причину, сколько искренне попросить прощения и обещать больше не совершать тех же ошибок.

Считается, что раз Бог простил Адама и Еву, хотя те ослушались его наказа, то и обычные люди должны найти силы для прощения обидчиков и самим попросить прощения.

Этот обряд имеет древние корни, уходящие в практики египетских монахов. В те времена монахи перед уходом в пустыню на длительный пост в условиях суровых испытаний просили друг у друга прощения, осознавая, что их встреча может быть последней.

В последний день Масленицы обычно сжигают чучело
В последний день Масленицы обычно сжигают чучело. Фото: 1MI

Что делают и что нельзя делать в Прощёное воскресенье?

Прощёное воскресенье — это день примирения, в котором важную роль играют как духовные практики, так и народные традиции. Что же принято делать в этот день, а что следует избегать?

Что делают:

  • Сжигают чучело Масленицы, бросая в костёр блины и другие угощения;
  • Рассыпают пепел от костра по полям для «накормления» земли;
  • Молодые девушки делают тканевые куколки и сжигают их, перекладывая на них свои беды и печали;
  • Ходят в баню для очищения от грехов;
  • Просят прощения у близких и знакомых и прощают их;
  • Собираются за праздничным столом с блинами, празднуя последний день Масленицы;
  • Проводят день с семьёй и близкими;
  • Участвуют в народных гуляньях, кулачных боях и других веселья;
  • Во время церковной службы просят прощения у священников и друг у друга.
  • Молятся;
  • Подают милостыню и занимаются благотворительностью.
В Прощёное воскресенье можно сходить в баню
В Прощёное воскресенье можно сходить в баню. Фото: Изображение Midjourney

Чего нельзя делать:

  • Убирать или заниматься другой работой по дому;
  • Заниматься тяжёлой работой;
  • Проводить громкие застолья с друзьями и знакомыми;
  • Есть мясо — оно запрещено до Пасхи;
  • Ссориться, врать, обманывать, ругаться или обижать людей;
  • Венчаться и регистрировать браки в Сырную (масленичную) неделю.
  • Пренебрегать просьбой о прощении и прощением.
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Проводят ли церковные службы и ходят ли на кладбище в Прощёное воскресенье?

В Прощёное воскресенье в православных храмах проходят службы, на которых священники молятся за прощение грехов, а также проводят обряд прощения прихожан. В этот день, как правило, проводится чин прощения — обряд, в котором священник и прихожане обмениваются словами прощения.

Обычно диалог выглядит так:

— Прости меня!

— Бог простит, и я прощаю.

Что касается посещения кладбищ, то традиция ходить на могилы в Прощёное воскресенье не является обязательной. Однако в некоторых регионах России люди всё же посещают кладбища, чтобы помолиться о прощении для усопших. Это, скорее традиция, связанная с желанием помянуть умерших и попросить у них прощения за возможные ошибки и невыполненные обещания.

В этот день просят прощение на церковных службах
В этот день просят прощение на церковных службах. Фото: 1MI

Что после Прощёного воскресенья?

После Прощёного воскресенья начинается Великий пост, который длится 40 дней и заканчивается Пасхой. В 2025 году Великий пост начнётся 3 марта. Этот период — время духовного очищения и подготовки к Пасхе. В это время верующие придерживаются строгих ограничений в пище и развлечениях, отказываясь от мяса, молочных продуктов и алкоголя.

Вербное воскресенье, которое наступает за неделю после Пасхи, будет 13 апреля 2025 года. Это день, когда в храмах освящают ивовые ветви, символизирующие вход Господа в Иерусалим. Верующие собираются в церквях, чтобы принять участие в торжественных богослужениях.

Наконец, Пасха в 2025 году наступит 20 апреля. Этот день — главный праздник в православном календаре, когда верующие празднуют Воскресение Христово. Пасха знаменует собой завершение Великого поста и начало нового этапа духовной жизни, наполненного радостью и надеждой. В этот день принято освящать куличи, яйца и другие традиционные блюда, собираться за праздничным столом с семьёй и близкими.

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