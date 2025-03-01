Прощёное воскресенье: в чём суть и как отметить последний день Масленицы

Название «Прощёное воскресенье» связано с традицией прощения всех обид и грехов. На этом празднике верующие просят прощения у родных и близких, а также у всех тех, с кем они могли вступить в конфликты. Главное — не столько уточнять причину, сколько искренне попросить прощения и обещать больше не совершать тех же ошибок.