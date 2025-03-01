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Posted 1 марта, 07:21

Published 1 марта, 07:21

Modified 1 марта, 07:23

Updated 1 марта, 07:23

Почти 50 белгородских пар решили пожениться 25 мая

Может не хватить: на красивую дату для свадьбы выстроилась очередь

1 марта 2025, 07:21
Фото: 1MI.

Почти 50 белгородских пар решили пожениться 25 мая

На 1 марта заявления на регистрацию брака в красивую дату подали 48 пар, сообщили в ЗАГСе.

Красивая дата — 25.05.2025 выпадает на воскресенье. Для многих это хороший повод зарегистрировать свои отношения. Сделать это можно в управлениях ЗАГС в Белгороде и в Старом осколе, а также в отделах ЗАГС ещё девяти муниципалитетов.

Повезёт и тем, чьи семьи в эту красивую дату пополнятся детьми. Интересно, какие они получат имена? Недавно впервые в Белгородской области родившуюся дочку назвали красивым и редким именем.

В Белгородской области открывается сезон красивых свадебных дат
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#Евгений Грицков#Общество#Регистрация брака#Загс#Свадьба#Красивая дата
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