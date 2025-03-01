Может не хватить: на красивую дату для свадьбы выстроилась очередь

Красивая дата — 25.05.2025 выпадает на воскресенье. Для многих это хороший повод зарегистрировать свои отношения. Сделать это можно в управлениях ЗАГС в Белгороде и в Старом осколе, а также в отделах ЗАГС ещё девяти муниципалитетов.