Может не хватить: на красивую дату для свадьбы выстроилась очередь

Posted 1 марта, 07:21
Published 1 марта, 07:21
Modified 1 марта, 07:23
Updated 1 марта, 07:23
Красивая дата — 25.05.2025 выпадает на воскресенье. Для многих это хороший повод зарегистрировать свои отношения. Сделать это можно в управлениях ЗАГС в Белгороде и в Старом осколе, а также в отделах ЗАГС ещё девяти муниципалитетов.
Повезёт и тем, чьи семьи в эту красивую дату пополнятся детьми. Интересно, какие они получат имена? Недавно впервые в Белгородской области родившуюся дочку назвали красивым и редким именем.