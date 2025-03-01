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Posted 1 марта, 09:40

Published 1 марта, 09:40

Modified 1 марта, 18:24

Updated 1 марта, 18:24

На Госуслугах можно ввести самозапрет на кредиты и займы

Как запретить себе брать кредиты? Появилась новая возможность

1 марта 2025, 09:40
Фото: 1MI.

На Госуслугах можно ввести самозапрет на кредиты и займы

Сервис заработал с 1 марта. Он позволяет установить добровольный запрет на взятие кредитов и займов.

Как работает запрет на кредиты

После подачи заявления в кредитной истории появится особая отметка с датой начала действия самозапрета.

Банки и МФО должны будут отказать в выдаче кредита или микрозайма.

На что можно ввести запрет

На все потребительские кредиты и займы. На портале госуслуг можно ввести ограничения полностью или частично. Например — дистанционное оформление кредитов, тогда деньги вам выдадут только при личном общении с менеджером.

Что нельзя запретить

Не распространяется мера на ипотеку, образовательные, автокредиты, а также на уже заключённые ранее договоры.

Как снять самозапрет

Это можно сделать в любое время, подав заявление на Госуслугах. Потребуется электронная подпись.

Запрет снимается на второй день после внесения данных в кредитную историю. Если нужно, в любое время можно установить новый запрет.

Будете вводить самозапрет на кредиты и займы?
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#Евгений Грицков#Опросы#Видео#Общество#Госуслуги#Мошенники#Защита#Самозапрет на кредиты и займы
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