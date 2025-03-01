Как запретить себе брать кредиты? Появилась новая возможность

Posted 1 марта, 09:40
Published 1 марта, 09:40
Modified 1 марта, 18:24
Updated 1 марта, 18:24
После подачи заявления в кредитной истории появится особая отметка с датой начала действия самозапрета.
Банки и МФО должны будут отказать в выдаче кредита или микрозайма.
На все потребительские кредиты и займы. На портале госуслуг можно ввести ограничения полностью или частично. Например — дистанционное оформление кредитов, тогда деньги вам выдадут только при личном общении с менеджером.
Не распространяется мера на ипотеку, образовательные, автокредиты, а также на уже заключённые ранее договоры.
Это можно сделать в любое время, подав заявление на Госуслугах. Потребуется электронная подпись.
Запрет снимается на второй день после внесения данных в кредитную историю. Если нужно, в любое время можно установить новый запрет.