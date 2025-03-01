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Posted 1 марта, 06:55

Published 1 марта, 06:55

Modified 1 марта, 06:57

Updated 1 марта, 06:57

Украинские беспилотники долетели до Белгорода и Старого Оскола

Белгородская область под ударами: итоги атак ВСУ за сутки

1 марта 2025, 06:55
Фото: 1MI.

Украинские беспилотники долетели до Белгорода и Старого Оскола

Сюжет
Приграничье
За последние 24 часа Белгородская область подверглась массированным атакам с применением беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов и авиаударов повреждения получили частные дома, объекты инфраструктуры, техника. В селе Архангельское два человека ранены.

В Белгороде беспилотник повредил один из коммерческих объектов, а также электрические провода.

В Белгородском районе целями стали посёлок Разумное, сёла Никольское, Отрадное, Репное и Устинка. По ним выпустили семь снарядов и атаковало пять беспилотников, которые были сбиты ПВО. Жертв и разрушений нет.

В Борисовском округе два БПЛА атаковали село Грузское и хутор Казачье-Рудченское. Без последствий.

В Валуйском округе пять из восьми дронов удалось подавить средствами РЭБ. Беспилотник повредил объект связи.

В Волоконовском округе в двух сёлах и хуторе повреждены производственный цех, сельхозтехника и соцобъект.

В Грайворонском округе атакованы Грайворон, Козинка и Новостроевка-Вторая. Повреждены частный дом и ЛЭП, оставив часть жителей без электричества.

В Краснояружском районе было три обстрела 20 снарядами и атаковано 13 беспилотников. Пострадали сельхозпредприятие и два автомобиля.

В Старооскольском округе сбили беспилотник. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе зафиксированы 5 обстрелов и 28 атак беспилотников, 15 из которых сбиты. В селе Архангельское двое мирных жителей получили ранения. Повреждены 9 домов, газовая труба, автомобиль и надворные постройки.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой, власти продолжают ликвидировать последствия атак.

Двое мирных жителей пострадали из-за обстрела под Белгородом
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#Евгений Грицков#Происшествия#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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