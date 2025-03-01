Белгородская область под ударами: итоги атак ВСУ за сутки

Posted 1 марта, 06:55
Published 1 марта, 06:55
Modified 1 марта, 06:57
Updated 1 марта, 06:57
В Белгороде беспилотник повредил один из коммерческих объектов, а также электрические провода.
В Белгородском районе целями стали посёлок Разумное, сёла Никольское, Отрадное, Репное и Устинка. По ним выпустили семь снарядов и атаковало пять беспилотников, которые были сбиты ПВО. Жертв и разрушений нет.
В Борисовском округе два БПЛА атаковали село Грузское и хутор Казачье-Рудченское. Без последствий.
В Валуйском округе пять из восьми дронов удалось подавить средствами РЭБ. Беспилотник повредил объект связи.
В Волоконовском округе в двух сёлах и хуторе повреждены производственный цех, сельхозтехника и соцобъект.
В Грайворонском округе атакованы Грайворон, Козинка и Новостроевка-Вторая. Повреждены частный дом и ЛЭП, оставив часть жителей без электричества.
В Краснояружском районе было три обстрела 20 снарядами и атаковано 13 беспилотников. Пострадали сельхозпредприятие и два автомобиля.
В Старооскольском округе сбили беспилотник. Обошлось без последствий.
В Шебекинском округе зафиксированы 5 обстрелов и 28 атак беспилотников, 15 из которых сбиты. В селе Архангельское двое мирных жителей получили ранения. Повреждены 9 домов, газовая труба, автомобиль и надворные постройки.
Ситуация в регионе остаётся напряжённой, власти продолжают ликвидировать последствия атак.