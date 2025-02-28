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Posted 28 февраля, 13:26

Published 28 февраля, 13:26

Modified 28 февраля, 13:26

Updated 28 февраля, 13:26

Укрытие в Белгороде

Юных белгородцев не пускают в школы во время РО, а места в укрытиях не хватает

28 февраля 2025, 13:26
Фото: страница Валентина Демидова. Укрытие в Белгороде
Сюжет
Дети
Речь идёт о школе в Белгороде. Утром во время тревоги детей и родителей не пустили в учреждение, из-за чего им пришлось тесниться в укрытии.

Белгородка рассказала, что некоторых детей, направляющихся в школу № 16, не пускают в учреждение во время ракетной опасности. Им пришлось прятаться в модульной конструкции, которая расположена рядом, однако в неё все войти не смогли.

«Благо хоть детям там место нашлось, родители ладно, бог с ними. Вопрос: это норма? Почему детям во время ракетой опасности нельзя укрыться в школе, тем более, что они туда и идут?» — задала вопросы в Сети одна родительница.

Такая жалоба мэра областного центра Валентина Демидова удивила. Он отметил, что на время тревоги в школу обязаны впускать не только детей, но и их родителей. Градоначальник пообещал, что администрация школы проведёт разъяснительную беседу с охранниками.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Дети#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Укрытие#Валентин Демидов#Ракетная опасность
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