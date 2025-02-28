Юных белгородцев не пускают в школы во время РО, а места в укрытиях не хватает

Posted 28 февраля, 13:26
Published 28 февраля, 13:26
Modified 28 февраля, 13:26
Updated 28 февраля, 13:26
Белгородка рассказала, что некоторых детей, направляющихся в школу № 16, не пускают в учреждение во время ракетной опасности. Им пришлось прятаться в модульной конструкции, которая расположена рядом, однако в неё все войти не смогли.
«Благо хоть детям там место нашлось, родители ладно, бог с ними. Вопрос: это норма? Почему детям во время ракетой опасности нельзя укрыться в школе, тем более, что они туда и идут?» — задала вопросы в Сети одна родительница.
Такая жалоба мэра областного центра Валентина Демидова удивила. Он отметил, что на время тревоги в школу обязаны впускать не только детей, но и их родителей. Градоначальник пообещал, что администрация школы проведёт разъяснительную беседу с охранниками.