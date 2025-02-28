Выпускникам в Белгороде решили упростить итоговую аттестацию. А в Старом Осколе?

Posted 28 февраля, 07:20
Published 28 февраля, 07:20
Modified 28 февраля, 07:22
Updated 28 февраля, 07:22
Выпускники из Белгорода тоже смогут выбрать, как им окончить школу: со сдачей ЕГЭ или ОГЭ либо же без экзаменов, а на основе итогов текущей успеваемости. Такую новость ученикам сообщил первый замминистра образования региона Андрей Мухартов.
Однако, несмотря на необязательную сдачу экзаменов, ребятам, обучающимся очно, придётся написать ВПР. В то же время эта «участь» обойдёт стороной дистанционников.
Отмечается также, что такой формат окончания учёбы будет действителен для всех школьников приграничных районов, Белгорода, Строителя и Нового Оскола.
Старого Оскола, Губкина и других населённых пунктов региона такое нововведение не коснётся.