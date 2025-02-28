Выпускникам в Белгороде решили упростить итоговую аттестацию. А в Старом Осколе?

Выпускники из Белгорода тоже смогут выбрать, как им окончить школу: со сдачей ЕГЭ или ОГЭ либо же без экзаменов, а на основе итогов текущей успеваемости. Такую новость ученикам сообщил первый замминистра образования региона Андрей Мухартов.