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Posted 28 февраля, 07:20

Published 28 февраля, 07:20

Modified 28 февраля, 07:22

Updated 28 февраля, 07:22

Решение об экзаменах коснётся не всех школьников

Выпускникам в Белгороде решили упростить итоговую аттестацию. А в Старом Осколе?

28 февраля 2025, 07:20
Фото: 1MI. Решение об экзаменах коснётся не всех школьников

В белгородском минобре уточнили, кто в этом году может не сдавать экзамены

Сюжет
Экзамены
Упрощённую сдачу экзаменов в регионе решили расширить на учеников Белгорода, сообщили в минобре региона.

Выпускники из Белгорода тоже смогут выбрать, как им окончить школу: со сдачей ЕГЭ или ОГЭ либо же без экзаменов, а на основе итогов текущей успеваемости. Такую новость ученикам сообщил первый замминистра образования региона Андрей Мухартов.

Однако, несмотря на необязательную сдачу экзаменов, ребятам, обучающимся очно, придётся написать ВПР. В то же время эта «участь» обойдёт стороной дистанционников.

Отмечается также, что такой формат окончания учёбы будет действителен для всех школьников приграничных районов, Белгорода, Строителя и Нового Оскола.

Старого Оскола, Губкина и других населённых пунктов региона такое нововведение не коснётся.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Выпускники#Экзамены#Белгород#Андрей Мухартов
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