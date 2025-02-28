Выходим с дистанта и готовимся к отпуску на море? Что произошло в Белгороде

Белгородка высказала беспокойство качеством образования и подготовкой студентов вузов в онлайн-формате. С ней согласился губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что такое обучение снижает уровень знаний и не помогает развивать профессиональные навыки. Он даже назвал поведение студентов «баловством».