Выходим с дистанта и готовимся к отпуску на море? Что произошло в Белгороде

Posted 28 февраля, 15:30
Published 28 февраля, 15:30
Modified 28 февраля, 15:31
Updated 28 февраля, 15:31
Белгородка высказала беспокойство качеством образования и подготовкой студентов вузов в онлайн-формате. С ней согласился губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что такое обучение снижает уровень знаний и не помогает развивать профессиональные навыки. Он даже назвал поведение студентов «баловством».
Губернатор пообещал обсудить возвращение к очному обучению на ближайшем заседании оперативного штаба, с учётом мер безопасности.
Напомним, что в некоторых районах Белгородской области школы и детсады уже вернулись к очному формату из-за улучшения ситуации, но при необходимости дистанционное обучение могут восстановить.
В Белгородской области завершилась ротация чиновников. 27 февраля Андрея Гриднева официально назначили главой Шебекинского округа. Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты.
До этого старооскольскую администрацию возглавил Владимир Жданов, новооскольскую — Андрей Миськов, а краснояружскую — Виталий Кутоманов.
В регионе начали продавать билеты на прямой поезд из Белгорода в Адлер. Он будет курсировать с 28 мая до конца сентября, отправляясь через день.
По пути он сделает остановки в восьми белгородских населённых пунктах. Общее время в пути составит более 39 часов.