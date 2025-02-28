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Posted 28 февраля, 15:30

Published 28 февраля, 15:30

Modified 28 февраля, 15:31

Updated 28 февраля, 15:31

Студентам придётся выйти с дистанта

Выходим с дистанта и готовимся к отпуску на море? Что произошло в Белгороде

28 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. Студентам придётся выйти с дистанта
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Итоги дня
В последний день февраля белгородцы обсуждали возможную отмену дистанта в вузах, завершение крупных кадровых перестановок и начало продажи билетов на поезд к морю.

Долой дистант?

Белгородка высказала беспокойство качеством образования и подготовкой студентов вузов в онлайн-формате. С ней согласился губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что такое обучение снижает уровень знаний и не помогает развивать профессиональные навыки. Он даже назвал поведение студентов «баловством».

Губернатор пообещал обсудить возвращение к очному обучению на ближайшем заседании оперативного штаба, с учётом мер безопасности.

Напомним, что в некоторых районах Белгородской области школы и детсады уже вернулись к очному формату из-за улучшения ситуации, но при необходимости дистанционное обучение могут восстановить.

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Ротация глав районов завершилась

В Белгородской области завершилась ротация чиновников. 27 февраля Андрея Гриднева официально назначили главой Шебекинского округа. Его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты.

До этого старооскольскую администрацию возглавил Владимир Жданов, новооскольскую — Андрей Миськов, а краснояружскую — Виталий Кутоманов.

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Белгородцев будут больше суток везти на море

В регионе начали продавать билеты на прямой поезд из Белгорода в Адлер. Он будет курсировать с 28 мая до конца сентября, отправляясь через день.

По пути он сделает остановки в восьми белгородских населённых пунктах. Общее время в пути составит более 39 часов.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Поезд#Море#Белгород#Итоги дня#Белгородские студенты#Ротация
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