ВСУ атаковали дронами два сельхозпредприятия в Белгородской области, есть разрушения

Posted 28 февраля, 11:59
Published 28 февраля, 11:59
Modified 28 февраля, 12:04
Updated 28 февраля, 12:04
ВСУ 28 февраля ударили дронами как минимум по трём районам Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Дважды целью для дронов стали сельхозпредприятия. В краснояружском Прилесье после атаки FPV-дрона повреждены автомобиль и один из корпусов. В волоконовском хуторе Гаевка на предприятии пострадала сельхозтехника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Шебекинском округе под удар попали дома мирных жителей. В Муроме с БПЛА сбросили взрывное устройство на дом — повреждён не только он, но и надворная постройка. Также дом и хозпостройка пострадали в Новой Таволжанке.
Напомним, что накануне ВСУ ударили по 10 районам Белгородской области, но последствия есть только в двух. Пострадал мирный житель. Громко было и в Белгороде.