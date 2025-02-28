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Posted 28 февраля, 11:59

Published 28 февраля, 11:59

Modified 28 февраля, 12:04

Updated 28 февраля, 12:04

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами два сельхозпредприятия в Белгородской области, есть разрушения

28 февраля 2025, 11:59
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ ударили беспилотниками по трём районам Белгородской области

Сюжет
Приграничье
БПЛА били не только по предприятиям, но и по домам белгородцев. Повреждён и транспорт.

ВСУ 28 февраля ударили дронами как минимум по трём районам Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Дважды целью для дронов стали сельхозпредприятия. В краснояружском Прилесье после атаки FPV-дрона повреждены автомобиль и один из корпусов. В волоконовском хуторе Гаевка на предприятии пострадала сельхозтехника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе под удар попали дома мирных жителей. В Муроме с БПЛА сбросили взрывное устройство на дом — повреждён не только он, но и надворная постройка. Также дом и хозпостройка пострадали в Новой Таволжанке.

Напомним, что накануне ВСУ ударили по 10 районам Белгородской области, но последствия есть только в двух. Пострадал мирный житель. Громко было и в Белгороде.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области . Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
10 районов Белгородской области попали под удар ВСУ: только в двух есть последствия
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