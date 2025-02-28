«Все признаки баловства есть»: Гладков — о возвращении студентов с дистанта

Posted 28 февраля, 07:28
Published 28 февраля, 07:28
Modified 28 февраля, 15:44
Updated 28 февраля, 15:44
Почему университеты продолжают работать в дистанционном формате, в то время как детские сады и школы уже вернулись к привычному режиму? Такой вопрос губернатору задала белгородка. Она выразила обеспокоенность качеством образования и подготовкой будущих специалистов.
Вячеслав Гладков поддержал мнение белгородки и отметил, что онлайн-формат снижает уровень знаний студентов и не способствует приобретению профессиональных навыков. Глава региона считает, что со стороны студентов «все признаки баловства есть».
Он также подчеркнул, что ректоры вузов недостаточно активно решают этот вопрос.
«Молодёжь — это наше будущее. Мы обязаны сделать всё возможное для их успеха. Дистанционное образование этому не способствует», — заявил глава региона.
Гладков пообещал, что на ближайшем заседании оперативного штаба рассмотрят возможность возвращения вузов к очному обучению с соблюдением всех мер безопасности.
Напомним, в нескольких муниципалитетах Белгородской области, в том числе приграничных, детские сады и школы возвращают очный формат обучения. Решение связано с улучшением ситуации в ряде районов, но при необходимости дистанционное обучение могут вернуть.
Губернатор отметил, что большинство родителей просили сделать так. Однако каждый может подать заявление на дистант или перевестись в школу с удобным форматом.
Ранее белгородские студенты жаловались, что их вынуждают вернуться к очному обучению, несмотря на нестабильную обстановку. По их словам, дистанционный формат сохраняется только для тех, кто официально работает по специальности. Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин заверил, что все учащиеся вузов могут подать заявление на дистант.