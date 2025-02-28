«Все признаки баловства есть»: Гладков — о возвращении студентов с дистанта

Ранее белгородские студенты жаловались, что их вынуждают вернуться к очному обучению, несмотря на нестабильную обстановку. По их словам, дистанционный формат сохраняется только для тех, кто официально работает по специальности. Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин заверил, что все учащиеся вузов могут подать заявление на дистант.