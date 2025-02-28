Возле «Школы 21» в Белгороде высадят растения на 30 млн рублей

Posted 28 февраля, 14:01
Published 28 февраля, 14:01
Modified 28 февраля, 14:03
Updated 28 февраля, 14:03
Территорию возле «Школы 21» в Белгороде обустроят за 27,4 млн рублей. Соответствующая закупка пополнилась контрактом с подрядчиком. Им выступит ООО «Ландстрой», а заказчиком — управление «Белгорблагоустройство» мэрии Белгорода.
В проекте сделают автоматическую систему полива, посадят однолетние и многолетники, застелят рулонный газон, а потом будут всё это обслуживать: поливать, вносить удобрения, пропалывать, формировать листву.
Из флоры тут появятся берёзы, декоративные яблони, вязы и сосны, хризантемы и аргирантериумы посадят в горшки, которые будут выносить летом, будут и кашпо для петуний, розы, многолетники.