Возле «Школы 21» в Белгороде высадят растения на 30 млн рублей

Кроме ландшафтного обустройства подрядчик должен будет ещё и обслуживать территорию рядом с бывшим клубом «Форум». Сейчас здесь работает школа программирования, созданная совместно правительством области, Сбером и «Агро-Белогорье» ещё до того, как компания была поглощена «Русагро».