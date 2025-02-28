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Posted 28 февраля, 14:01

Published 28 февраля, 14:01

Modified 28 февраля, 14:03

Updated 28 февраля, 14:03

Возле «Школы 21» в Белгороде высадят растения на 30 млн рублей

Возле «Школы 21» в Белгороде высадят растения на 30 млн рублей

28 февраля 2025, 14:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
Уже заключила мэрия контракт на благоустройство территории рядом со школой программирования. IT-шники увидят преображения за 27 млн рублей уже в этом году.

Территорию возле «Школы 21» в Белгороде обустроят за 27,4 млн рублей. Соответствующая закупка пополнилась контрактом с подрядчиком. Им выступит ООО «Ландстрой», а заказчиком — управление «Белгорблагоустройство» мэрии Белгорода.

Кроме ландшафтного обустройства подрядчик должен будет ещё и обслуживать территорию рядом с бывшим клубом «Форум». Сейчас здесь работает школа программирования, созданная совместно правительством области, Сбером и «Агро-Белогорье» ещё до того, как компания была поглощена «Русагро».

В проекте сделают автоматическую систему полива, посадят однолетние и многолетники, застелят рулонный газон, а потом будут всё это обслуживать: поливать, вносить удобрения, пропалывать, формировать листву.

Из флоры тут появятся берёзы, декоративные яблони, вязы и сосны, хризантемы и аргирантериумы посадят в горшки, которые будут выносить летом, будут и кашпо для петуний, розы, многолетники.

Пока СК проверяет закупку, белгородцев готовятся обучить работе с датчиками глюкозы
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#Алёна Мальцева#Благоустройство#Белгород#Ландстрой#Школа 21
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