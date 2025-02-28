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Posted 28 февраля, 07:57

Published 28 февраля, 07:57

Modified 28 февраля, 07:59

Updated 28 февраля, 07:59

Эвакуацию могут провести в ещё населённом пункте

Украина может провести принудительную эвакуацию рядом с белгородской границей

28 февраля 2025, 07:57
Фото: 1MI. Эвакуацию могут провести в ещё населённом пункте

Под Харьковом могут начать эвакуацию населения из-за укрепления позиций ВС РФ

Сюжет
Эвакуация
Украинские власти могут принудительно эвакуировать население. Речь о великобурлукском направлении.

Из-за ухудшения оперативной обстановки в Харьковской области могут расширить зону принудительной эвакуации. Эвакуировать могут семьи из посёлка Великий Бурлук, расположенного в Купянском районе.

С таким заявлением выступил глава военной администрации противника Олег Синегубов, пишет РИА «Новости». Он также дополнил, что за минувший год из района вывезли свыше 15 тысяч человек, среди которых около 1,3 тысячи детей. За два месяца нового года количество вывезенных людей составило 2,3 тысячи.

Добавим, что в начале недели российские власти сообщали об улучшении тактического положения под Харьковом. Военный корреспондент объяснял, что благодаря этому можно будет защитить Белгородскую область от атак ВСУ.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Эвакуация#Харьковская область#Приграничье#СВО
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