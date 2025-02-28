Украина может провести принудительную эвакуацию рядом с белгородской границей

С таким заявлением выступил глава военной администрации противника Олег Синегубов, пишет РИА «Новости». Он также дополнил, что за минувший год из района вывезли свыше 15 тысяч человек, среди которых около 1,3 тысячи детей. За два месяца нового года количество вывезенных людей составило 2,3 тысячи.