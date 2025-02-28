Топ-4 уловок мошенников: как белгородцам не лишиться денег

Posted 28 февраля, 12:56
Published 28 февраля, 12:56
Modified 28 февраля, 12:58
Updated 28 февраля, 12:58
Как отметил начальник контрольно-методического отдела СУ УМВД России по Белгородской области Игорь Жуков, на первом месте в рейтинге самых распространённых видов мошенничества — «спасение» денег на безопасном счёте. Злоумышленники представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или других служб и убеждают жертву перевести свои средства на «безопасный» счёт, чтобы «защитить» их от несанкционированного доступа.
«Затравка для потерпевшего может быть любой, но в итоге всё сводится к тому, что ему необходимо сохранить деньги, переведя их на сторонний, так называемый, „безопасный счёт“», — объясняет эксперт.
На втором месте — инвестиционные схемы. Жертвам предлагают быстро и легко заработать на финансовых площадках. Обещают помощь «трейдера», который будет торговать ценными бумагами и валютой. Но на деле «трейдер» оказывается мошенником, присваивающим деньги. Жертвы теряют не только свои сбережения, но и заёмные средства, попадая в долговую яму.
Третье место занимает купля-продажа в интернете. Эта схема особенно активизируется в предпраздничные периоды, когда люди ищут выгодные предложения и подарки. Мошенники создают фальшивые объявления и сайты, обманывая покупателей и продавцов.
Замыкает четвёрку лидеров — «освобождение родственника от ответственности». Звонок на домашний или мобильный телефон, плачущий голос, сообщение о беде, ДТП… Далее в разговор вступает «сотрудник правоохранительных органов», который инструктирует жертву, как передать деньги курьеру.
«При этом важно, что потерпевшие никогда не прерывают связь. Их ведут от человека к человеку, от действия к действию, от суммы к сумме, пока не вытянут максимальное количество денежных средств», — отмечает эксперт.
Как защитить себя от мошенников? Простые правила:
Напомним, в прошлом году белгородцы отдали мошенникам порядка 1,6 млрд рублей.