Топ-4 уловок мошенников: как белгородцам не лишиться денег

На втором месте — инвестиционные схемы. Жертвам предлагают быстро и легко заработать на финансовых площадках. Обещают помощь «трейдера», который будет торговать ценными бумагами и валютой. Но на деле «трейдер» оказывается мошенником, присваивающим деньги. Жертвы теряют не только свои сбережения, но и заёмные средства, попадая в долговую яму.