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Posted 28 февраля, 12:56

Published 28 февраля, 12:56

Modified 28 февраля, 12:58

Updated 28 февраля, 12:58

Эксперт назвал самые распространённые схемы мошенничества в Белгородской области

Топ-4 уловок мошенников: как белгородцам не лишиться денег

28 февраля 2025, 12:56
Фото: Изображение Midjourney.

Эксперт назвал самые распространённые схемы мошенничества в Белгородской области

Сюжет
Мошенничество
Мошенники изобретательны, но их схемы остаются неизменно эффективными. Какие уловки сегодня наиболее популярны и как защитить свои деньги от злоумышленников?

Как отметил начальник контрольно-методического отдела СУ УМВД России по Белгородской области Игорь Жуков, на первом месте в рейтинге самых распространённых видов мошенничества — «спасение» денег на безопасном счёте. Злоумышленники представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов или других служб и убеждают жертву перевести свои средства на «безопасный» счёт, чтобы «защитить» их от несанкционированного доступа.

«Затравка для потерпевшего может быть любой, но в итоге всё сводится к тому, что ему необходимо сохранить деньги, переведя их на сторонний, так называемый, „безопасный счёт“», — объясняет эксперт.

На втором месте — инвестиционные схемы. Жертвам предлагают быстро и легко заработать на финансовых площадках. Обещают помощь «трейдера», который будет торговать ценными бумагами и валютой. Но на деле «трейдер» оказывается мошенником, присваивающим деньги. Жертвы теряют не только свои сбережения, но и заёмные средства, попадая в долговую яму.

Третье место занимает купля-продажа в интернете. Эта схема особенно активизируется в предпраздничные периоды, когда люди ищут выгодные предложения и подарки. Мошенники создают фальшивые объявления и сайты, обманывая покупателей и продавцов.

Замыкает четвёрку лидеров — «освобождение родственника от ответственности». Звонок на домашний или мобильный телефон, плачущий голос, сообщение о беде, ДТП… Далее в разговор вступает «сотрудник правоохранительных органов», который инструктирует жертву, как передать деньги курьеру.

«При этом важно, что потерпевшие никогда не прерывают связь. Их ведут от человека к человеку, от действия к действию, от суммы к сумме, пока не вытянут максимальное количество денежных средств», — отмечает эксперт.

Как защитить себя от мошенников? Простые правила:

  1. Прекращайте разговор, если вам звонят с неизвестного номера и требуют деньги или персональные данные (ФИО, номер карты, код из СМС).
  2. Не верьте «сотрудникам правоохранительных органов», предлагающим какие-либо действия по телефону. Сразу прекращайте разговор.
  3. Не переходите к переписке, если в соцсетях друг просит занять денег. Позвоните другу по телефону и уточните, нужна ли ему помощь.

Напомним, в прошлом году белгородцы отдали мошенникам порядка 1,6 млрд рублей.

Белгородцы теряют миллионы из-за мошенников: можно ли вернуть деньги?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Белгород#Безопасный счёт#Купля-продажа#Инвестиционные схемы#Освобождение родственника#Финансовая безопасность
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