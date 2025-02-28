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Posted 28 февраля, 10:13

Published 28 февраля, 10:13

Modified 28 февраля, 10:13

Updated 28 февраля, 10:13

Сбер запустил ипотеку на частные дома по ДДУ

Сбер запустил ипотеку на частные дома по ДДУ

28 февраля 2025, 10:13
Фото: Изображение Midjourney.
Сбербанк расширил возможности ипотечного кредитования, предложив клиентам новый продукт — ипотеку на приобретение частного дома у застройщика по договору долевого участия. По словам Алексея Лейпи, директора дивизиона «Домклик» Сбербанка, сделка доступна на платформе «Домклик».

В рамках конференции Domclick Digital Day, которая прошла в конце февраля в Казани, Лейпи заявил, что Сбербанк запустил аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке в ИЖС, пишет newsnn.ru.

Ранее ипотека по договору долевого участия распространялась только на квартиры в строящихся многоквартирных домах. Однако с учетом того, что сейчас жилищный рынок предлагает покупателям строительство не только многоквартирных домов, но и коттеджей, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» было решено распространить на рынок индивидуального домостроения. Кварталы загородных домов в настоящее время отстраивают и крупные девелоперы.

Алексей Лейпи пояснил, что предложение касается покупки недвижимости по ДДУ у застройщиков, получающих проектное финансирование от Сбербанка, осваивающих определенные территории и реализующих проекты в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, на данный момент у Сбербанка около десятка таких партнеров. Он выразил уверенность в дальнейшем росте их числа.

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