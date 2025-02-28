Сбер запустил ипотеку на частные дома по ДДУ

Posted 28 февраля, 10:13
Published 28 февраля, 10:13
Modified 28 февраля, 10:13
Updated 28 февраля, 10:13
В рамках конференции Domclick Digital Day, которая прошла в конце февраля в Казани, Лейпи заявил, что Сбербанк запустил аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке в ИЖС, пишет newsnn.ru.
Ранее ипотека по договору долевого участия распространялась только на квартиры в строящихся многоквартирных домах. Однако с учетом того, что сейчас жилищный рынок предлагает покупателям строительство не только многоквартирных домов, но и коттеджей, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» было решено распространить на рынок индивидуального домостроения. Кварталы загородных домов в настоящее время отстраивают и крупные девелоперы.
Алексей Лейпи пояснил, что предложение касается покупки недвижимости по ДДУ у застройщиков, получающих проектное финансирование от Сбербанка, осваивающих определенные территории и реализующих проекты в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, на данный момент у Сбербанка около десятка таких партнеров. Он выразил уверенность в дальнейшем росте их числа.