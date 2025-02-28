Сбер запустил ипотеку на частные дома по ДДУ

Ранее ипотека по договору долевого участия распространялась только на квартиры в строящихся многоквартирных домах. Однако с учетом того, что сейчас жилищный рынок предлагает покупателям строительство не только многоквартирных домов, но и коттеджей, действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» было решено распространить на рынок индивидуального домостроения. Кварталы загородных домов в настоящее время отстраивают и крупные девелоперы.