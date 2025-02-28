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Posted 28 февраля, 06:35

Published 28 февраля, 06:35

Modified 28 февраля, 06:37

Updated 28 февраля, 06:37

Андрей Гриднев

Ротация завершена: последний из чиновников, рекомендованных Гладковым, стал главой

28 февраля 2025, 06:35
Фото: страница Андрея Гриднева в ВК. Андрей Гриднев

В Шебекинском округе Белгородской области официально утвердили нового главу

Сюжет
Кадровые перестановки
В приграничном регионе закончилась ротация чиновников, начатая ещё в декабре прошлого года.

Андрея Гриднева со вчерашнего дня, 27 февраля, официально назначили на должность главы Шебекинского округа. Его кандидатуру единогласно поддержали все местные депутаты.

Этот чиновник стал последним из участников ротации, которого утвердили на пост главы. Ранее Владимир Жданов, бывший глава Шебекинского округа, возглавил Старооскольский, а в новооскольскую администрацию, откуда ушёл Гриднев, пришёл Андрей Миськов.

На место Миськова в Краснояружском районе пришёл первый заместитель ракитянского главы Виталий Кутоманов.

Добавим, что все кадровые перестановки в приграничном регионе начались после увольнения мэра Старого Оскола Андрея Чеснокова. Он решил досрочно покинуть свой пост и уйти в сферу образования.

Всех кандидатов на посты предлагал ещё сам губернатор Вячеслав Гладков. Однако тогда старооскольцы возмущались: они хотели видеть в своём муниципалитете своего земляка, а не приезжего человека. Кроме того, в оперштабе заявляли, что слова главы регионы — всего лишь рекомендация, а реальное назначение станет известно позднее.

В Белгородской области начинается перестановка глав районов и округов
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#Александра Склярова#Белгородская область#Политика#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Белгород#Андрей Гриднев#Шебекинский горокруг
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