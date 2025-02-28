Ротация завершена: последний из чиновников, рекомендованных Гладковым, стал главой

Всех кандидатов на посты предлагал ещё сам губернатор Вячеслав Гладков. Однако тогда старооскольцы возмущались: они хотели видеть в своём муниципалитете своего земляка, а не приезжего человека. Кроме того, в оперштабе заявляли, что слова главы регионы — всего лишь рекомендация, а реальное назначение станет известно позднее.