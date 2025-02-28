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Posted 28 февраля, 08:04

Published 28 февраля, 08:04

Modified 28 февраля, 08:06

Updated 28 февраля, 08:06

Он призывал к истреблению населения в мессенджере

Россиянин призывал истребить белгородцев: его задержали

28 февраля 2025, 08:04
Фото: 1MI. Он призывал к истреблению населения в мессенджере

ФСБ задержала призывавшего уничтожить белгородцев жителя Хакасии

Сюжет
ФСБ
Житель Абакана призывал ликвидировать мирных жителей трёх регионов России. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ задержали 40-летнего жителя Абакана. Он в Telegram призывал к уничтожению мирных жителей Ростовской, Белгородской и Московской областей, пишет Life.

Как сообщили в управлении ФСБ по Республике Хакасия, мужчина выступал против проведения спецоперации на Украине и в 2024 году продвигал комментарии экстремистского характера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Силовики продолжают расследование.

Ранее волгоградец получил четыре года колонии за оправдание атаки ВСУ на нефтебазу в Белгороде в апреле 2022 года. Мужчина разместил комментарий в интернете, поддерживающий удар.

А жителя Кирова арестовали за оправдание обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года и призывы к продолжению атак. Его могли посадить на срок до семи лет.

До этого житель Санкт-Петербурга получил штраф в 300 тысяч рублей за оправдание обстрела Белгорода 15 февраля 2024 года. Мужчина опубликовал поддерживающий пост в своём Telegram-канале.

Петербуржец публично поддержал обстрел Белгорода, случившийся 15 февраля
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Терроризм#Хакасия#Белгород#Ростовская область#Московская область#Телеграм-канал
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