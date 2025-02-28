Россиянин призывал истребить белгородцев: его задержали

Как сообщили в управлении ФСБ по Республике Хакасия, мужчина выступал против проведения спецоперации на Украине и в 2024 году продвигал комментарии экстремистского характера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.