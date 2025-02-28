Россиянин призывал истребить белгородцев: его задержали

Posted 28 февраля, 08:04
Published 28 февраля, 08:04
Modified 28 февраля, 08:06
Updated 28 февраля, 08:06
Сотрудники ФСБ задержали 40-летнего жителя Абакана. Он в Telegram призывал к уничтожению мирных жителей Ростовской, Белгородской и Московской областей, пишет Life.
Как сообщили в управлении ФСБ по Республике Хакасия, мужчина выступал против проведения спецоперации на Украине и в 2024 году продвигал комментарии экстремистского характера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
Силовики продолжают расследование.
Ранее волгоградец получил четыре года колонии за оправдание атаки ВСУ на нефтебазу в Белгороде в апреле 2022 года. Мужчина разместил комментарий в интернете, поддерживающий удар.
А жителя Кирова арестовали за оправдание обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года и призывы к продолжению атак. Его могли посадить на срок до семи лет.
До этого житель Санкт-Петербурга получил штраф в 300 тысяч рублей за оправдание обстрела Белгорода 15 февраля 2024 года. Мужчина опубликовал поддерживающий пост в своём Telegram-канале.