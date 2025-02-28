Расписание ещё одного автобуса, следующего до рынка «Салют» в Белгороде, изменится

Posted 28 февраля, 09:01
Published 28 февраля, 09:01
Modified 28 февраля, 09:01
Updated 28 февраля, 09:01
С завтрашнего дня, 1 марта, автобусы маршрута № 2, следующие от рынка «Салют» до улицы Костюкова, будут ездить по-другому. Пассажирский транспорт решили пустить по новому расписанию.
Изучить изменения можно на скриншотах ниже, либо на сайте Организатора пассажирских перевозок.
Ранее расписание поменялось и у другого автобуса, доезжающего до рынка «Салют» — у маршрута № 113.
Напомним, что в этом году с февраля в Белгородской агломерации произошли ощутимые изменения. В первую очередь в областном центре районе повысилась стоимость проезда — до 25 рублей картой и до 30 рублей наличными. Также некоторые автобусы стали ездить по-другому.