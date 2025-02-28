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Posted 28 февраля, 09:01

Published 28 февраля, 09:01

Modified 28 февраля, 09:01

Updated 28 февраля, 09:01

Ещё один автобус в Белгороде изменит расписание

Расписание ещё одного автобуса, следующего до рынка «Салют» в Белгороде, изменится

28 февраля 2025, 09:01
Фото: 1MI. Ещё один автобус в Белгороде изменит расписание

В Белгороде изменится расписание автобуса № 2

Сюжет
Автобус
Изменения будут актуальны с 1 марта. Сообщается, что о корректировках просили сами пассажиры.

С завтрашнего дня, 1 марта, автобусы маршрута № 2, следующие от рынка «Салют» до улицы Костюкова, будут ездить по-другому. Пассажирский транспорт решили пустить по новому расписанию.

Изучить изменения можно на скриншотах ниже, либо на сайте Организатора пассажирских перевозок.

Ранее расписание поменялось и у другого автобуса, доезжающего до рынка «Салют» — у маршрута № 113.

Новое расписание маршрута № 2
Новое расписание маршрута № 2
Новое расписание маршрута № 2
Новое расписание маршрута № 2. Фото: Организатор пассажирских перевозок

Напомним, что в этом году с февраля в Белгородской агломерации произошли ощутимые изменения. В первую очередь в областном центре районе повысилась стоимость проезда — до 25 рублей картой и до 30 рублей наличными. Также некоторые автобусы стали ездить по-другому.

Однако некоторые жители начали жаловаться на своих перевозчиков. Больше всего жалоб поступает к компаниям «Маршрут» и «Автомиг».

«Защемили дверьми»: белгородцы продолжают жаловаться на автобусы
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#Александра Склярова#Город#Автобус#Маршрут#Новости Белгорода#Белгород#Расписание автобусов#Пассажирский автобус
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