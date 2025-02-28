Расписание ещё одного автобуса, следующего до рынка «Салют» в Белгороде, изменится

Напомним, что в этом году с февраля в Белгородской агломерации произошли ощутимые изменения. В первую очередь в областном центре районе повысилась стоимость проезда — до 25 рублей картой и до 30 рублей наличными. Также некоторые автобусы стали ездить по-другому.