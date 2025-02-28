Парад планет: что можно увидеть в небе уже вечером 28 февраля?

Наблюдать за планетами стоит сразу после захода Солнца, с 18:00 по московскому времени. С 18:00 до 19:00 можно увидеть Сатурн, который будет низко у горизонта, а после 19:00 исчезнет. В 19:30 за горизонт уйдёт Меркурий, в 20:00 — Нептун, а в 21:30 — Венера. Марс, Юпитер и Уран будут видны всю ночь. Не опоздайте: видно будет всего 20 минут после заката.