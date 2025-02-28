Парад планет: что можно увидеть в небе уже вечером 28 февраля?

Posted 28 февраля, 15:01
Published 28 февраля, 15:01
Modified 28 февраля, 15:01
Updated 28 февраля, 15:01
Сегодня, 28 февраля, на небе можно будет увидеть малый парад планет. Семь планет окажутся по одну сторону от Солнца.
Венера, Юпитер и Марс будут видны невооружённым глазом, а Сатурн и Меркурий можно будет разглядеть низко у горизонта в закатных лучах, если повезёт с погодой. Нептун и Уран будут видны только в телескоп, рассказали в Московском планетарии.
Наблюдать за планетами стоит сразу после захода Солнца, с 18:00 по московскому времени. С 18:00 до 19:00 можно увидеть Сатурн, который будет низко у горизонта, а после 19:00 исчезнет. В 19:30 за горизонт уйдёт Меркурий, в 20:00 — Нептун, а в 21:30 — Венера. Марс, Юпитер и Уран будут видны всю ночь. Не опоздайте: видно будет всего 20 минут после заката.
До середины марта можно будет найти на небе некоторые планеты. Во второй половине месяца эти планеты поочерёдно пройдут соединение с Солнцем: Сатурн — 12 марта, Нептун — 19 марта, Венера — 23 марта.
До этого парад планет был в январе. Следующее крупное астрономическое явление белгородцы смогут увидеть в августе.