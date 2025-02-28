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Posted 28 февраля, 15:01

Published 28 февраля, 15:01

Modified 28 февраля, 15:01

Updated 28 февраля, 15:01

Космос

Парад планет: что можно увидеть в небе уже вечером 28 февраля?

28 февраля 2025, 15:01
Фото: Изображение Midjourney. Космос

Жители Белгородской области смогут наблюдать парад планет

Сегодня вечером после заката можно будет увидеть малый парад планет.

Сегодня, 28 февраля, на небе можно будет увидеть малый парад планет. Семь планет окажутся по одну сторону от Солнца.

Венера, Юпитер и Марс будут видны невооружённым глазом, а Сатурн и Меркурий можно будет разглядеть низко у горизонта в закатных лучах, если повезёт с погодой. Нептун и Уран будут видны только в телескоп, рассказали в Московском планетарии.

Наблюдать за планетами стоит сразу после захода Солнца, с 18:00 по московскому времени. С 18:00 до 19:00 можно увидеть Сатурн, который будет низко у горизонта, а после 19:00 исчезнет. В 19:30 за горизонт уйдёт Меркурий, в 20:00 — Нептун, а в 21:30 — Венера. Марс, Юпитер и Уран будут видны всю ночь. Не опоздайте: видно будет всего 20 минут после заката.

До середины марта можно будет найти на небе некоторые планеты. Во второй половине месяца эти планеты поочерёдно пройдут соединение с Солнцем: Сатурн — 12 марта, Нептун — 19 марта, Венера — 23 марта.

До этого парад планет был в январе. Следующее крупное астрономическое явление белгородцы смогут увидеть в августе.

Парад планет смогут увидеть белгородцы: когда смотреть на небо?
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#Анна Селищева#Общество#Космос#Белгород#Парад планет
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