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Posted 28 февраля, 12:41

Published 28 февраля, 12:41

Modified 28 февраля, 12:43

Updated 28 февраля, 12:43

В больницу за помощью после ночной поездки обратился таксист

Ночная поездка в такси закончилась для молодого белгородца уголовным делом

28 февраля 2025, 12:41
Фото: 1MI. В больницу за помощью после ночной поездки обратился таксист
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Новости Белгорода
Конфликт между пассажиром и таксистом вспыхнул дважды: в первый раз — из-за места посадки, во второй — из-за порванной куртки. Что именно произошло?

19-летний белгородец с девушкой ночью вызвали такси. Водитель в итоге остановился дальше указанного места, что не понравилось пассажиру.

Выяснение отношений продолжилось и во время поездки. 42-летний таксист в итоге решил отменить заказ, а пассажира — высадить. После этого стороны на время разошлись, сообщили в региональном УМВД.

Однако потом водитель заметил, что из-за потасовки у него порвана куртка. Ссора вновь разгорелась. Парень в процессе выяснения отношений достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо таксисту.

Медики диагностировали у водителя химический ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз.

Пассажира в итоге задержали. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы по статье за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Подозреваемого обязали явкой.

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