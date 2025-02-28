Ночная поездка в такси закончилась для молодого белгородца уголовным делом

Posted 28 февраля, 12:41
Published 28 февраля, 12:41
Modified 28 февраля, 12:43
Updated 28 февраля, 12:43
19-летний белгородец с девушкой ночью вызвали такси. Водитель в итоге остановился дальше указанного места, что не понравилось пассажиру.
Выяснение отношений продолжилось и во время поездки. 42-летний таксист в итоге решил отменить заказ, а пассажира — высадить. После этого стороны на время разошлись, сообщили в региональном УМВД.
Однако потом водитель заметил, что из-за потасовки у него порвана куртка. Ссора вновь разгорелась. Парень в процессе выяснения отношений достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо таксисту.
Медики диагностировали у водителя химический ожог конъюнктивы и роговицы обоих глаз.
Пассажира в итоге задержали. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы по статье за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Подозреваемого обязали явкой.