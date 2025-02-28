Можно ли купаться в Чёрном море этим летом: что говорит Роспотребнадзор?

Posted 28 февраля, 12:12
Published 28 февраля, 12:12
Modified 28 февраля, 12:14
Updated 28 февраля, 12:14
Роспотребнадзор продолжает контролировать экологическую ситуацию в районах, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. С начала работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе специалисты провели 3 тысячи проверок питьевой воды из источников и более 10,5 тысячи анализов воздуха. Нарушений нормативов не зафиксировано.
Напомним, что в середине декабря 2024 года в Керченском проливе столкнулись два танкера, что привело к разливу около 2,4 тысячи тонн мазута в Чёрное море. Загрязнение затронуло более 280 гектаров побережья, включая курорты Краснодарского края и Крыма. Введены режимы ЧС в этих регионах. Экологи предупреждают, что из-за повышения температуры воды мазут может снова всплыть в летний сезон.
Роспотребнадзор провёл более 1,6 тысячи анализов рыбы из Чёрного моря, все образцы соответствуют нормам.
Специалисты исследовали более 2,5 тысячи проб морской воды, а также более 7,7 тысячи проб песка. Отклонений в Крыму и Севастополе не выявлено.
Экологическая ситуация в Сочи, Туапсе, Геленджике и Новороссийске оценивается как благоприятная. Пляжи Анапы и Темрюкского района откроются только после подтверждения их безопасности.
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Напомним, что с 28 мая до конца сентября 2025 года из Белгорода запустят беспересадочный поезд в Имеретинский курорт. Время в пути составит 39 часов. Билеты уже в продаже. Поезд будет отправляться через день, с остановками в нескольких городах области.