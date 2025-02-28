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Posted 28 февраля, 12:12

Published 28 февраля, 12:12

Modified 28 февраля, 12:14

Updated 28 февраля, 12:14

Морское побережье

Можно ли купаться в Чёрном море этим летом: что говорит Роспотребнадзор?

28 февраля 2025, 12:12
Фото: 1MI. Морское побережье

Роспотребнадзор проверяет воду и песок в зоне загрязнения мазутом

Сюжет
Отдых
В некоторых прибрежных районах отклонений от норм не выявлено.

Роспотребнадзор продолжает контролировать экологическую ситуацию в районах, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. С начала работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе специалисты провели 3 тысячи проверок питьевой воды из источников и более 10,5 тысячи анализов воздуха. Нарушений нормативов не зафиксировано.

Напомним, что в середине декабря 2024 года в Керченском проливе столкнулись два танкера, что привело к разливу около 2,4 тысячи тонн мазута в Чёрное море. Загрязнение затронуло более 280 гектаров побережья, включая курорты Краснодарского края и Крыма. Введены режимы ЧС в этих регионах. Экологи предупреждают, что из-за повышения температуры воды мазут может снова всплыть в летний сезон.

Роспотребнадзор провёл более 1,6 тысячи анализов рыбы из Чёрного моря, все образцы соответствуют нормам.

Специалисты исследовали более 2,5 тысячи проб морской воды, а также более 7,7 тысячи проб песка. Отклонений в Крыму и Севастополе не выявлено.

Экологическая ситуация в Сочи, Туапсе, Геленджике и Новороссийске оценивается как благоприятная. Пляжи Анапы и Темрюкского района откроются только после подтверждения их безопасности.

Ранее мы проанализировали информацию от экспертов по поводу безопасности отдыха на Чёрном море в 2025 году. А также собрали для вас места, куда ещё можно поехать на пляжный отдых в России.

Лучше не рисковать? Опасно ли ехать летом на курорты черноморского побережья
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Напомним, что с 28 мая до конца сентября 2025 года из Белгорода запустят беспересадочный поезд в Имеретинский курорт. Время в пути составит 39 часов. Билеты уже в продаже. Поезд будет отправляться через день, с остановками в нескольких городах области.

Куда поехать летом на море, если на Чёрное из-за мазута нельзя?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Летний отдых#Отдых#Россия#Краснодарский край#Черное море#Экологическая катастрофа#Чёрное море
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