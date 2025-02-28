Можно ли купаться в Чёрном море этим летом: что говорит Роспотребнадзор?

Напомним, что в середине декабря 2024 года в Керченском проливе столкнулись два танкера, что привело к разливу около 2,4 тысячи тонн мазута в Чёрное море. Загрязнение затронуло более 280 гектаров побережья, включая курорты Краснодарского края и Крыма. Введены режимы ЧС в этих регионах. Экологи предупреждают, что из-за повышения температуры воды мазут может снова всплыть в летний сезон.