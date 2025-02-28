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Posted 28 февраля, 14:18

Published 28 февраля, 14:18

Modified 28 февраля, 14:20

Updated 28 февраля, 14:20

Белгородские эксперты описали портреты жертв и мошенников

Мошенник и жертва: кто они? Эксперты развенчивают мифы

28 февраля 2025, 14:18
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородские эксперты описали портреты жертв и мошенников

Сюжет
Мошенничество
Кто чаще всего становится жертвой мошенников и как выглядит портрет злоумышленника? Оказывается, стереотипы не всегда соответствуют действительности. Эксперты рассказали, кому стоит быть особенно внимательным и как не попасться на уловки аферистов.

Портрет преступника: молодой, безработный, из-за границы

По словам начальника контрольно-методического отдела СУ УМВД России по Белгородской области Игоря Жукова, типичный злоумышленник — это мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, как правило, безработный и находящийся за пределами Российской Федерации.

Портрет жертвы: не только пенсионеры

«Если говорить о субъективном портрете потерпевшего, им является женщина средних лет, но я вот позволю себе с этой статистикой не согласиться и обобщив сказать, что всё-таки среднестатистический потерпевший от этой категории преступлений — это каждый человек», — подчёркивает Игорь Жуков.

Эксперт отмечает, что жертвой может стать любой, независимо от возраста, пола и социального статуса. «Надо в этом вопросе как раз исходить из этого, что действительно данный вид преступления может быть совершён в отношении каждого без исключения», — предупреждает он.

Статистика от Банка России: кто в группе риска?

Заместитель управляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова отмечает, что в 2024 году каждый третий сталкивался с финансовым кибермошенничеством, и 9% из них лишились денег. Чаще всего жертвами становятся женщины 25-44 лет, проживающие в городах и пользующиеся банковскими услугами.

Главное — бдительность

Эксперты подчёркивают, что важно критически подходить к любой информации, которая поступает по телефону или в интернете. Не сообщать никому свои личные данные, не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять незнакомцам.

Спикеры также рассказали, как и кто выдаёт пенсионерам кредиты для передачи мошенникам. Подробности — по ссылке.

Миллионы для мошенников: как бабушкам выдают кредиты и что делают банки?
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