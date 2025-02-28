Мошенник и жертва: кто они? Эксперты развенчивают мифы

Posted 28 февраля, 14:18
Published 28 февраля, 14:18
Modified 28 февраля, 14:20
Updated 28 февраля, 14:20
По словам начальника контрольно-методического отдела СУ УМВД России по Белгородской области Игоря Жукова, типичный злоумышленник — это мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, как правило, безработный и находящийся за пределами Российской Федерации.
«Если говорить о субъективном портрете потерпевшего, им является женщина средних лет, но я вот позволю себе с этой статистикой не согласиться и обобщив сказать, что всё-таки среднестатистический потерпевший от этой категории преступлений — это каждый человек», — подчёркивает Игорь Жуков.
Эксперт отмечает, что жертвой может стать любой, независимо от возраста, пола и социального статуса. «Надо в этом вопросе как раз исходить из этого, что действительно данный вид преступления может быть совершён в отношении каждого без исключения», — предупреждает он.
Заместитель управляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова отмечает, что в 2024 году каждый третий сталкивался с финансовым кибермошенничеством, и 9% из них лишились денег. Чаще всего жертвами становятся женщины 25-44 лет, проживающие в городах и пользующиеся банковскими услугами.
Эксперты подчёркивают, что важно критически подходить к любой информации, которая поступает по телефону или в интернете. Не сообщать никому свои личные данные, не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять незнакомцам.
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