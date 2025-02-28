Мошенник и жертва: кто они? Эксперты развенчивают мифы

«Если говорить о субъективном портрете потерпевшего, им является женщина средних лет, но я вот позволю себе с этой статистикой не согласиться и обобщив сказать, что всё-таки среднестатистический потерпевший от этой категории преступлений — это каждый человек», — подчёркивает Игорь Жуков.