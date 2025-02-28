Миллионы для мошенников: как бабушкам выдают кредиты и что делают банки?

Posted 28 февраля, 13:58
Published 28 февраля, 13:58
Modified 28 февраля, 14:00
Updated 28 февраля, 14:00
По словам начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД области Александра Алексеенко, жертвами мошенников часто становятся пенсионеры, оформляющие кредиты на крупные суммы.
«Откуда у бабушки 6-10 миллионов рублей? Личные средства — 500-300 тысяч, а остальные — кредиты. Бабушки успевают пройти 3-4 банка и в каждом взять кредит по миллиону», — рассказывает эксперт.
Заместитель управляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова отмечает, что 40% средств, которые люди переводят мошенникам, — кредитные. Но как пенсионерам удаётся получать такие большие суммы?
Эксперты объясняют, что ключевую роль играют онлайн-кредиты, оформляемые через мобильные приложения банков. Там действует упрощённая процедура, не требующая подтверждения дохода. «Это более мелкие суммы, но там упрощённая процедура. И мы понимаем, что это как раз тот сегмент, где люди быстро получают кредиты», — отмечает Гребенникова.
Кроме того, эксперты уверены, что с 1 марта, когда заработает самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги», этот сегмент станет более защищённым. «Мы думаем, что это очистит вот этот сегмент от тех действий, когда люди необдуманно это делают или совершают под чью-то диктовку», — надеется Инна Гребенникова.
В банках, где кредиты оформляются непосредственно в отделении, у сотрудников есть возможность распознать признаки мошенничества. «Специалист, прежде чем оформить все документы, проводит беседу. И на многих этапах менеджер понимает, что человек попал под влияние и берёт заёмные средства, чтобы передать их мошеннику. И эта превентивная работа проводится и, как правило, банковские менеджеры многие преступления останавливают. Есть у нас такие положительные случаи», — рассказывают эксперты.
Напомним, с начала года белгородцы перевели мошенникам более 150 млн рублей. В прошлом году сумма превысила 1,6 млрд рублей.