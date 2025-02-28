Миллионы для мошенников: как бабушкам выдают кредиты и что делают банки?

В банках, где кредиты оформляются непосредственно в отделении, у сотрудников есть возможность распознать признаки мошенничества. «Специалист, прежде чем оформить все документы, проводит беседу. И на многих этапах менеджер понимает, что человек попал под влияние и берёт заёмные средства, чтобы передать их мошеннику. И эта превентивная работа проводится и, как правило, банковские менеджеры многие преступления останавливают. Есть у нас такие положительные случаи», — рассказывают эксперты.