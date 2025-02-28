bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 13:58

Published 28 февраля, 13:58

Modified 28 февраля, 14:00

Updated 28 февраля, 14:00

Стало известно, как пенсионерам одобряют кредиты для перевода мошенникам

Миллионы для мошенников: как бабушкам выдают кредиты и что делают банки?

28 февраля 2025, 13:58
Фото: 1MI.

Стало известно, как пенсионерам одобряют кредиты для перевода мошенникам

Сюжет
Мошенничество
Пенсионеры, оформляющие кредиты на миллионы рублей и отдающие деньги мошенникам — картина, вызывающая вопросы. Откуда у пожилых людей такие суммы, почему банки выдают им кредиты и как работает схема обмана?

Кредитная лазейка: как пенсионерки получают миллионные кредиты

По словам начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД области Александра Алексеенко, жертвами мошенников часто становятся пенсионеры, оформляющие кредиты на крупные суммы.

«Откуда у бабушки 6-10 миллионов рублей? Личные средства — 500-300 тысяч, а остальные — кредиты. Бабушки успевают пройти 3-4 банка и в каждом взять кредит по миллиону», — рассказывает эксперт.

Заместитель управляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова отмечает, что 40% средств, которые люди переводят мошенникам, — кредитные. Но как пенсионерам удаётся получать такие большие суммы?

Онлайн-кредиты: упрощённая схема для мошенников

Эксперты объясняют, что ключевую роль играют онлайн-кредиты, оформляемые через мобильные приложения банков. Там действует упрощённая процедура, не требующая подтверждения дохода. «Это более мелкие суммы, но там упрощённая процедура. И мы понимаем, что это как раз тот сегмент, где люди быстро получают кредиты», — отмечает Гребенникова.

Кроме того, эксперты уверены, что с 1 марта, когда заработает самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги», этот сегмент станет более защищённым. «Мы думаем, что это очистит вот этот сегмент от тех действий, когда люди необдуманно это делают или совершают под чью-то диктовку», — надеется Инна Гребенникова.

Живое общение: шанс остановить преступление

В банках, где кредиты оформляются непосредственно в отделении, у сотрудников есть возможность распознать признаки мошенничества. «Специалист, прежде чем оформить все документы, проводит беседу. И на многих этапах менеджер понимает, что человек попал под влияние и берёт заёмные средства, чтобы передать их мошеннику. И эта превентивная работа проводится и, как правило, банковские менеджеры многие преступления останавливают. Есть у нас такие положительные случаи», — рассказывают эксперты.

Напомним, с начала года белгородцы перевели мошенникам более 150 млн рублей. В прошлом году сумма превысила 1,6 млрд рублей.

Топ-4 уловок мошенников: как белгородцам не лишиться денег
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы теряют миллионы из-за мошенников: можно ли вернуть деньги?Россиян попробуют защитить от мошенников, а кальян будет сложнее купить? Законы мартаМошенники придумали схему обмана, рассчитанную на любителей шопинга в Wildberries
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пенсионеры#Мошенничество#Госуслуги#УМВД#Кредиты#Банки#Белгород#Финансовая безопасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика