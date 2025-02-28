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Posted 28 февраля, 08:14

Published 28 февраля, 08:14

Modified 28 февраля, 08:16

Updated 28 февраля, 08:16

Стало известно, кто и за сколько переделает фонтан в сквере Белгорода

Контактный фонтан в сквере у храма в Белгороде сделает организатор похорон из Курска

28 февраля 2025, 08:14
Фото: страница Валентина Демидова.

Стало известно, кто и за сколько переделает фонтан в сквере Белгорода

Сюжет
Благоустройство
В сквере Белгорода у храма Почаевской иконы Божьей матери появится контактный фонтан на месте уже существующего. За почти 23 млн рублей работы проведёт ИП из Курска.

Администрация Белгорода планирует отремонтировать фонтан в сквере возле храма Почаевской иконы Божьей матери. Соответствующую закупку опубликовало управление капитального строительства мэрии.

Ремонт оценили в 22 млн 920 тыс. рублей. Выполнят работы до конца 2025 года. Как ранее рассказывали в мэрии, фонтан планируют переделать в контактный.

Подрядчика уже выбрали, работы проведёт индивидуальная предпринимательница из Курска Баранова Анна Анатольевна. Согласно ОКВЭДу, ИП занимается организацией похорон и связанными с ними услугами.

По данным сервиса для проверки контрагентов «Чекко» у Анны Барановой заключено 38 контрактов на сумму 71,8 млн рублей.

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#Алёна Мальцева#Ремонт#Благоустройство#Фонтан#Белгород
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