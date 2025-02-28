Контактный фонтан в сквере у храма в Белгороде сделает организатор похорон из Курска

Posted 28 февраля, 08:14
Published 28 февраля, 08:14
Modified 28 февраля, 08:16
Updated 28 февраля, 08:16
Администрация Белгорода планирует отремонтировать фонтан в сквере возле храма Почаевской иконы Божьей матери. Соответствующую закупку опубликовало управление капитального строительства мэрии.
Ремонт оценили в 22 млн 920 тыс. рублей. Выполнят работы до конца 2025 года. Как ранее рассказывали в мэрии, фонтан планируют переделать в контактный.
Подрядчика уже выбрали, работы проведёт индивидуальная предпринимательница из Курска Баранова Анна Анатольевна. Согласно ОКВЭДу, ИП занимается организацией похорон и связанными с ними услугами.
По данным сервиса для проверки контрагентов «Чекко» у Анны Барановой заключено 38 контрактов на сумму 71,8 млн рублей.