Контактный фонтан в сквере у храма в Белгороде сделает организатор похорон из Курска

Стало известно, кто и за сколько переделает фонтан в сквере Белгорода

Сюжет Благоустройство

В сквере Белгорода у храма Почаевской иконы Божьей матери появится контактный фонтан на месте уже существующего. За почти 23 млн рублей работы проведёт ИП из Курска.