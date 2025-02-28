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Posted 28 февраля, 11:05

Published 28 февраля, 11:05

Modified 28 февраля, 11:05

Updated 28 февраля, 11:05

Детей повезли на конкурс на неисправном автобусе

«Консервная банка» с отвалившимся глушителем: белгородцев шокировал автобус для детей

28 февраля 2025, 11:05
Фото: 1MI. Детей повезли на конкурс на неисправном автобусе

Жалобы белгородцев на школьный автобус могут привести к прокурорской проверке

Сюжет
Автобус
Сообщается, что автобус для поездки в Губкин выделило управление образования Белгорода. В транспорте были и другие проблемы.

Детей из Белгорода отправили на областной конкурс вокалистов, который состоялся в Губкине. Однако посадили ребят в школьный автобус, который, по словам родителя, находится в плохом состоянии.

Мужчина объяснил, что в салоне было очень шумно, дверь закрывалась только при «хорошем пинке», кузов был дырявым из-за ржавчины, а во время движения у автобуса отлетел глушитель.

«Водитель как заложник этой „консервной банки“! Спасибо ему, что благополучно довёз детей!» — рассказал житель.

Глушитель в салоне школьного автобуса
Глушитель в салоне школьного автобуса. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что такое обращение его огорчает, поскольку регион выделяет большие средства на приобретение школьных автобусов. Он поручил своему заместителю Александру Лоренцу разобраться в проблеме и навести порядок с помощью прокуратуры.

Чиновник добавил, что российское законодательство требует менять автобусы на исправные, поскольку это касается безопасности детей: «Для меня это так же, мягко говоря, удивительно».

Чуть ранее ситуацию комметировал и мэр Белгорода Валентин Демидов. Ему доложили, что во время поездки произошёл обрыв соединения глушителя, при этом до поездки проводился техосмотр, и никаких проблем выявлено не было.

«Защемили дверьми»: белгородцы продолжают жаловаться на автобусы
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автобус#Школьный автобус#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков
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