«Консервная банка» с отвалившимся глушителем: белгородцев шокировал автобус для детей

Posted 28 февраля, 11:05
Published 28 февраля, 11:05
Modified 28 февраля, 11:05
Updated 28 февраля, 11:05
Детей из Белгорода отправили на областной конкурс вокалистов, который состоялся в Губкине. Однако посадили ребят в школьный автобус, который, по словам родителя, находится в плохом состоянии.
Мужчина объяснил, что в салоне было очень шумно, дверь закрывалась только при «хорошем пинке», кузов был дырявым из-за ржавчины, а во время движения у автобуса отлетел глушитель.
«Водитель как заложник этой „консервной банки“! Спасибо ему, что благополучно довёз детей!» — рассказал житель.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что такое обращение его огорчает, поскольку регион выделяет большие средства на приобретение школьных автобусов. Он поручил своему заместителю Александру Лоренцу разобраться в проблеме и навести порядок с помощью прокуратуры.
Чиновник добавил, что российское законодательство требует менять автобусы на исправные, поскольку это касается безопасности детей: «Для меня это так же, мягко говоря, удивительно».
Чуть ранее ситуацию комметировал и мэр Белгорода Валентин Демидов. Ему доложили, что во время поездки произошёл обрыв соединения глушителя, при этом до поездки проводился техосмотр, и никаких проблем выявлено не было.