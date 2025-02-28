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Posted 28 февраля, 17:10

Published 28 февраля, 17:10

Modified 28 февраля, 17:10

Updated 28 февраля, 17:10

Как эффективно подготовиться к ЕГЭ

Как подготовиться к ЕГЭ — эффективно и без стресса

28 февраля 2025, 17:10
Фото: Изображение Midjourney. Как эффективно подготовиться к ЕГЭ

Эксперт рассказала, как эффективно и без стресса подготовиться к ЕГЭ

Сюжет
Школьники
Будущие выпускники сейчас активно заняты подготовкой к ЕГЭ. Совсем скоро им предстоит проверить свои знания на государственной аттестации. Как эффективно распорядиться оставшимся до ЕГЭ временем? Как лучше запомнить материал? И почему так важен режим сна?

На эти и другие вопросы ответила репетитор по русскому языку Дарья Агапова.

Репетитор по русскому языку Дарья Агапова
Репетитор по русскому языку Дарья Агапова. Фото: Дарья Агапова

Дарья Марковна, когда лучше всего начинать готовиться к ЕГЭ?

— Начинать подготовку к ЕГЭ лучше заранее, а именно за два года до сдачи госэкзамена, то есть с 10-го класса. В таком случае у ребëнка есть возможность детально разобрать каждую тему, обозначенную в кодификаторе, глубоко погрузиться в изучение предмета и отработать на практике все задания ЕГЭ. Кроме того, если подготовка начинается заранее, то учащиеся испытывают меньше стресса, могут грамотно распределить нагрузку.

Что лучше при подготовке к ЕГЭ — специальные курсы или занятия с репетитором? И почему?

— На мой взгляд, готовиться лучше на занятиях с репетитором. Так ребëнок получает индивидуальный подход в обучении, в случае необходимости имеет возможность задать вопросы преподавателю, глубже познать предмет и минимизировать ошибки.

Подготовка на курсах часто не предполагает индивидуального подхода. При наборе на курс в большинстве случаев детей не делят по уровню знаний, из-за чего может сложиться ситуация, в которой для одного ребëнка задания, предложенные для всех участников курса, слишком простые, а для другого — слишком сложные.

При подготовке к ЕГЭ школьник получает индивидуальный подход
При подготовке к ЕГЭ школьник получает индивидуальный подход. Фото: Изображение Midjourney

А можно ли вообще готовиться к ЕГЭ самостоятельно?

— При самостоятельной подготовке к ЕГЭ необходимо выстроить систему. Бессистемные разборы теории от одного задания к другому не сформируют целостное представление о предмете. Необходимо изучать материал тематическими блоками. Само изучение должно быть регулярным. Для подготовки лучше использовать авторитетные источники. Кроме того, особое внимание при самостоятельной подготовке необходимо уделить критериям оценивания, поскольку важно понимать, за что можно потерять баллы.

На какие ресурсы в открытом доступе можно опираться школьникам при самостоятельной подготовке к ЕГЭ?

— При самостоятельной подготовке школьникам можно опираться на материалы, размещëнные на сайте ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений), сборники с тестами, выпущенные составителями ЕГЭ.

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Обязательно ли проходить тренировочные тесты? Какую практическую пользу они дают?

— Тренировочные тесты, конечно, нужны. Они позволяют чëтко понимать формат экзамена. Кроме того, решая тесты, школьник может понять, в заданиях на какие правила он ошибается. Это позволит точечно повторить ранее изученную теорию. Подробный разбор ошибок помогает свести к минимуму их повторение. Выполнение тренировочных вариантов также позволяет понять, сколько времени уходит на выполнение тех или иных заданий, что даëт возможность в будущем правильно распределить время на экзамене и не только успеть решить весь вариант, но и проверить написанное перед сдачей.

Тренировочные тесты озволяют четко понимать формат ЕГЭ
Тренировочные тесты озволяют четко понимать формат ЕГЭ. Фото: piqsels.com

Как запомнить большой учебный материал? Есть ли правила, техники?

— Для запоминания большого учебного материала лучше разделить его на смысловые части и учить порциями. В процессе заучивания материала можно пересказывать его себе. А после этого — создать обобщающую таблицу с теорией к конкретному заданию ЕГЭ, которую затем можно использовать при отработке заданий на практике (многократное обращение к самостоятельно составленной таблице позволит лучше еë запомнить).

Хорошим способом усвоения информации является объяснение материала другому человеку (например, другу/подруге). В процессе применения можно выявить пробелы в собственных знаниях и впоследствии их устранить. Кроме того, объясняя другим, дети лучше сами понимают материал, поскольку возникает необходимость донести информацию до другого человека понятным, простым языком.

Для запоминания большого учебного материала при подготовке к ЕГЭ лучше разделить его на части
Для запоминания большого учебного материала при подготовке к ЕГЭ лучше разделить его на части. Фото: 1MI

Сколько в день/неделю уделять подготовке к ЕГЭ?

— Заниматься лучше каждый день. Например, выделять по 1-2 часа в день на каждый предмет.

Режим, питание — они важны?

— Самым важным при подготовке к ЕГЭ является режим сна. Без здорового сна ребëнку будет трудно усваивать информацию, концентрироваться на заданиях и выполнять их.

Каких ошибок при подготовке к ЕГЭ важно не совершать?

— При подготовке к ЕГЭ важно не нарушать режим сна, не зацикливаться только на теории (практика очень важна!), и не откладывать всë на ночь перед экзаменом.

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