Как подготовиться к ЕГЭ — эффективно и без стресса

— Тренировочные тесты, конечно, нужны. Они позволяют чëтко понимать формат экзамена. Кроме того, решая тесты, школьник может понять, в заданиях на какие правила он ошибается. Это позволит точечно повторить ранее изученную теорию. Подробный разбор ошибок помогает свести к минимуму их повторение. Выполнение тренировочных вариантов также позволяет понять, сколько времени уходит на выполнение тех или иных заданий, что даëт возможность в будущем правильно распределить время на экзамене и не только успеть решить весь вариант, но и проверить написанное перед сдачей.