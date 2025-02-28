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Posted 28 февраля, 10:33

Published 28 февраля, 10:33

Modified 28 февраля, 10:33

Updated 28 февраля, 10:33

Масленицу в этот раз отметят без прежнего размаха

Как отметить Масленицу и где послушать солистов Большого театра в Белгороде?

28 февраля 2025, 10:33
Фото: 1MI. Масленицу в этот раз отметят без прежнего размаха
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Эти выходные в Белгородской области обещают быть насыщенными. Мы собрали самые интересные мероприятия от Масленицы до театральных представлений и необычных выставок.

Где отметить Масленицу?

Праздник в белгородской «научке»

1 марта в научной библиотеке стартует «Арт-весна». В программе — мастер-классы по росписи матрёшки и созданию куклы-оберега, музыкальная программа и фотозона. Для посещения нужна предварительная запись.

Возрастное ограничение: 0+

Афиша праздника
Афиша праздника
Афиша праздника
Афиша праздника
Афиша праздника
Афиша праздника. Фото: t.me/belgorod01

Масленица по сценарию 400-летней давности

2 марта в историческом парке «Белгородская черта» пройдёт праздник «Масленица на Белгородской черте», где гостей ждет реконструкция исторической атмосферы с походным лагерем, кострами, сжиганием чучела, играми и традиционными обрядами. В программе — старинные игры, хороводы, мастер-класс по изготовлению куклы-масленички и блины с горячим чаем. Необходимо бронирование билетов.

Возрастное ограничение: 6+

Афиша праздника
Афиша праздника. Фото: afishka31.ru

Проводы Масленицы в городе-крепости

Город-крепость «Яблонов» 2 марта приглашает на праздник «Проводы Масленицы». Гостей ожидают конкурсно-игровая программа с народными играми, концерт, мастер-класс по приготовлению стрелецкой каши на костре. Завершится праздник сжиганием чучела Масленицы и угощением блинами.

Возрастное ограничение: 6+

Камерно и отдалённо: какие развлечения предлагают белгородцам на Масленицу
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Театры Белгорода

«Абсолютно счастливые люди» от БГАДТ им. Щепкина

Спектакль по рассказам Василия Шукшина, где зрители познакомятся с такими произведениями, как «Чередниченко и цирк», «Сапожки» и «Беспалый». В постановке режиссера Игоря Ткачёва — ирония, любовь и светлый юмор, раскрывающие русскую душу.

Возрастное ограничение: 12+

Афиша спектакля
Афиша спектакля. Фото: afishka31.ru

«Катерина Измайлова» — русская мистерия в двух частях

История о безудержной любви Катерины Измайловой к приказчику Сергею, воплощённая в жестокой и трагичной постановке режиссёра Алексея Доронина. Главную роль исполнила Вероника Васильева. Спектакль поставлен по очерку Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

Возрастное ограничение: 16+

Афиша спектакля
Афиша спектакля. Фото: afishka31.ru

«Хорошо жили» — спектакль от театра «Спичка» по рассказам Шукшина

Спектакль, раскрывающий философию русского народа через истории о совести, трудолюбии и стремлении к счастью. Актёры театра передают атмосферу «деревенской прозы» Шукшина.

Возрастное ограничение: 12+

Афиша спектакля
Афиша спектакля. Фото: afishka31.ru

«Франция» — бытовая монодрама в небытовой форме

Моноспектакль о сложных отношениях, где героиня выбирает между законной семьёй и мимолётной страстью. Спектакль полон деталей, отражающих нашу повседневную жизнь и мечты.

Возрастное ограничение: 16+

Афиша спектакля
Афиша спектакля. Фото: afishka31.ru

«Зарисовки о превратностях любви» от театра «Молоко»

1 марта в «Доме офицеров», а 2 марта в КЦ «Октябрь» пройдёт сатирический спектакль по рассказам Аверченко и Зощенко, высмеивающий нелепые ситуации на любовном фронте. Несмотря на смех, любовь остается важнейшей ценностью.

Возрастное ограничение: 12+

Афиша спектакля
Афиша спектакля. Фото: afishka31.ru

Филармония: BelgorodMusicFest

В филармонии 1 марта состоится второй день фестиваля BelgorodMusicFest 2025: «Борислав Струлёв и друзья».

В программе — арии из опер, песни военных лет и премьерные произведения, которые тронут сердца поклонников классической музыки.

На сцене выступят солисты Большого театра:

  • Николай Землянских (баритон, Москва),
  • Александр Мурашов (тенор, Москва).

Возрастное ограничение: 6+

Афиша мероприятия
Афиша мероприятия. Фото: belfilarm.ru

А чем ещё можно заняться в выходные?

Выставка «Укрытие» в Белгороде

В Центре народного творчества открылась выставка «Укрытие», разделённая на две части: одна посвящена жизни в условиях обстрелов и угрозы ракетных атак, другая — мирной жизни города. Работы кузнеца Романа Скрипченко, а также фотографии природных ландшафтов Белгородской области отражают переживания белгородцев и их надежды.

Возрастное ограничение: 0+

Выставка «Такое небо»

С 27 февраля по 4 мая в литературном музее открыта выставка «Такое небо», посвящённая жизни в приграничном городе во время СВО. Экспозиция основана на стихах поэта Семёна Гудзенко и современника Максима Бессонова.

Возрастное ограничение: 6+

Акция помощи бездомным животным

В первый день весны белгородцы смогут поучаствовать в благотворительной акции «День счастливой собаки» от центра помощи «Пойдём домой». Можно будет принести необходимые вещи для животных и помочь деньгами.

Про страхи и минуты радости: белгородцев зовут на необычную выставку «Укрытие»
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