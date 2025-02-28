Как отметить Масленицу и где послушать солистов Большого театра в Белгороде?

В Центре народного творчества открылась выставка «Укрытие», разделённая на две части: одна посвящена жизни в условиях обстрелов и угрозы ракетных атак, другая — мирной жизни города. Работы кузнеца Романа Скрипченко, а также фотографии природных ландшафтов Белгородской области отражают переживания белгородцев и их надежды.