Как отметить Масленицу и где послушать солистов Большого театра в Белгороде?

Posted 28 февраля, 10:33
Published 28 февраля, 10:33
Modified 28 февраля, 10:33
Updated 28 февраля, 10:33
1 марта в научной библиотеке стартует «Арт-весна». В программе — мастер-классы по росписи матрёшки и созданию куклы-оберега, музыкальная программа и фотозона. Для посещения нужна предварительная запись.
Возрастное ограничение: 0+
2 марта в историческом парке «Белгородская черта» пройдёт праздник «Масленица на Белгородской черте», где гостей ждет реконструкция исторической атмосферы с походным лагерем, кострами, сжиганием чучела, играми и традиционными обрядами. В программе — старинные игры, хороводы, мастер-класс по изготовлению куклы-масленички и блины с горячим чаем. Необходимо бронирование билетов.
Возрастное ограничение: 6+
Город-крепость «Яблонов» 2 марта приглашает на праздник «Проводы Масленицы». Гостей ожидают конкурсно-игровая программа с народными играми, концерт, мастер-класс по приготовлению стрелецкой каши на костре. Завершится праздник сжиганием чучела Масленицы и угощением блинами.
Возрастное ограничение: 6+
Спектакль по рассказам Василия Шукшина, где зрители познакомятся с такими произведениями, как «Чередниченко и цирк», «Сапожки» и «Беспалый». В постановке режиссера Игоря Ткачёва — ирония, любовь и светлый юмор, раскрывающие русскую душу.
Возрастное ограничение: 12+
История о безудержной любви Катерины Измайловой к приказчику Сергею, воплощённая в жестокой и трагичной постановке режиссёра Алексея Доронина. Главную роль исполнила Вероника Васильева. Спектакль поставлен по очерку Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Возрастное ограничение: 16+
Спектакль, раскрывающий философию русского народа через истории о совести, трудолюбии и стремлении к счастью. Актёры театра передают атмосферу «деревенской прозы» Шукшина.
Возрастное ограничение: 12+
Моноспектакль о сложных отношениях, где героиня выбирает между законной семьёй и мимолётной страстью. Спектакль полон деталей, отражающих нашу повседневную жизнь и мечты.
Возрастное ограничение: 16+
1 марта в «Доме офицеров», а 2 марта в КЦ «Октябрь» пройдёт сатирический спектакль по рассказам Аверченко и Зощенко, высмеивающий нелепые ситуации на любовном фронте. Несмотря на смех, любовь остается важнейшей ценностью.
Возрастное ограничение: 12+
В филармонии 1 марта состоится второй день фестиваля BelgorodMusicFest 2025: «Борислав Струлёв и друзья».
В программе — арии из опер, песни военных лет и премьерные произведения, которые тронут сердца поклонников классической музыки.
На сцене выступят солисты Большого театра:
Возрастное ограничение: 6+
В Центре народного творчества открылась выставка «Укрытие», разделённая на две части: одна посвящена жизни в условиях обстрелов и угрозы ракетных атак, другая — мирной жизни города. Работы кузнеца Романа Скрипченко, а также фотографии природных ландшафтов Белгородской области отражают переживания белгородцев и их надежды.
Возрастное ограничение: 0+
С 27 февраля по 4 мая в литературном музее открыта выставка «Такое небо», посвящённая жизни в приграничном городе во время СВО. Экспозиция основана на стихах поэта Семёна Гудзенко и современника Максима Бессонова.
Возрастное ограничение: 6+
В первый день весны белгородцы смогут поучаствовать в благотворительной акции «День счастливой собаки» от центра помощи «Пойдём домой». Можно будет принести необходимые вещи для животных и помочь деньгами.