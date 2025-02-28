К МКД в Белгородской области подбросили чемодан с неожиданным содержимым

Posted 28 февраля, 16:03
Published 28 февраля, 16:03
Modified 28 февраля, 16:03
Updated 28 февраля, 16:03
У многоквартирного дома в микрорайоне Восточный в Старом Осколе 26 февраля жители обнаружили бесхозный закрытый чемодан. Позже выяснилось, что внутри находились десять щенков. Неравнодушные горожане решили обустроить для малышей ночлег и подыскать им хозяев — нескольких щенят уже удалось пристроить.
При этом в первое время на чемодан никто не обратил внимание, но позже одна женщина услышала доносящиеся из него звуки. Сначала белгородка подумала, что внутри мог находиться ребёнок, поэтому незамедлительно открыла чемодан.
Определить найденных малышей в приюты не вышло: в учреждении бушует болезнь, от которой они сразу могут погибнуть. Поэтому временным жильём для щенков решили сделать подъезд.
Сейчас помочь щенкам пытаются все жители подъезда: кто-то покупает им корм, кто-то приносит пелёнки.
«Кто покушать, кто одежду подстелить, кто что. Женщины помыли, мужчины начали облагораживать, обустраивать, чтобы им было тепло, не дуло и сытно, скажем так. Начали сразу угадывать, какие там породы намешаны в этих малышах. Там и хаски угадываются, и лабрадоры», — рассказали старооскольцы местному «9 Каналу».
Поступок неизвестного, который оставил малышей на морозе погибать, они не понимают и называют жестоким. Однако надеются, что щенки попадут в хорошие руки и заживут счастливой жизнью.
Однако уже к вечеру 28 февраля выяснилось, что идея приютить щенков в подъезде понравилась не всем жителям подъезда. При этом одного из пристроенных щенков уже вернули.