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Posted 28 февраля, 16:03

Published 28 февраля, 16:03

Modified 28 февраля, 16:03

Updated 28 февраля, 16:03

Подброшенные к МКД щенки

К МКД в Белгородской области подбросили чемодан с неожиданным содержимым

28 февраля 2025, 16:03
Фото: Telegram-канал «Тревожный Старый Оскол». Подброшенные к МКД щенки

Неизвестный оставил у МКД в Старом Осколе чемодан с 10 щенками

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Новости Старого Оскола
В Старом Осколе неизвестный закрыл в чемодане щенков и оставил их умирать на морозе. Малышей услышали жильцы и решили спасти.

У многоквартирного дома в микрорайоне Восточный в Старом Осколе 26 февраля жители обнаружили бесхозный закрытый чемодан. Позже выяснилось, что внутри находились десять щенков. Неравнодушные горожане решили обустроить для малышей ночлег и подыскать им хозяев — нескольких щенят уже удалось пристроить.

При этом в первое время на чемодан никто не обратил внимание, но позже одна женщина услышала доносящиеся из него звуки. Сначала белгородка подумала, что внутри мог находиться ребёнок, поэтому незамедлительно открыла чемодан.

Чемодан, в котором находились щенки
Подброшенные к МКД щенки
Чемодан, в котором находились щенки. Фото: Telegram-канал «Тревожный Старый Оскол»

Определить найденных малышей в приюты не вышло: в учреждении бушует болезнь, от которой они сразу могут погибнуть. Поэтому временным жильём для щенков решили сделать подъезд.

Сейчас помочь щенкам пытаются все жители подъезда: кто-то покупает им корм, кто-то приносит пелёнки.

«Кто покушать, кто одежду подстелить, кто что. Женщины помыли, мужчины начали облагораживать, обустраивать, чтобы им было тепло, не дуло и сытно, скажем так. Начали сразу угадывать, какие там породы намешаны в этих малышах. Там и хаски угадываются, и лабрадоры», — рассказали старооскольцы местному «9 Каналу».

Поступок неизвестного, который оставил малышей на морозе погибать, они не понимают и называют жестоким. Однако надеются, что щенки попадут в хорошие руки и заживут счастливой жизнью.

Однако уже к вечеру 28 февраля выяснилось, что идея приютить щенков в подъезде понравилась не всем жителям подъезда. При этом одного из пристроенных щенков уже вернули.

Видео: Telegram-канал «Тревожный Старый Оскол». Подброшенные к МКД щенки
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