К банкротящемуся «Еврологистику» пришли с ещё одним миллионным иском

Posted 28 февраля, 06:12
Published 28 февраля, 06:12
Modified 28 февраля, 06:15
Updated 28 февраля, 06:15
Управление Белгорблагоустройство мэрии Белгорода обратилось с иском к ООО «Еврологистик». Соответствующие документы опубликовали в картотеке судебных дел Арбитражного суда Белгородской области.
Сумма исковых требований превышает 7 млн рублей. Как поясняется в заявлении о принятии иска, сумма — это задолженность по договору от 1 июня 2024 года.
Осенью 2024 года проблемы с невывозом мусора стали настолько масштабны, что региональный оператор «ЦЭБ» расторг контракт с «Еврологистиком». На его место пришли три других компании, одна из которых, «Коммунальщик», является дочерней «Экотранса», который был предшественником «Еврологистика». Также с отходами начали работать «СпецЭкоТранс», МАУ «КСС».