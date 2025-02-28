К банкротящемуся «Еврологистику» пришли с ещё одним миллионным иском

Осенью 2024 года проблемы с невывозом мусора стали настолько масштабны, что региональный оператор «ЦЭБ» расторг контракт с «Еврологистиком». На его место пришли три других компании, одна из которых, «Коммунальщик», является дочерней «Экотранса», который был предшественником «Еврологистика». Также с отходами начали работать «СпецЭкоТранс», МАУ «КСС».