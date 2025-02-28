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Posted 28 февраля, 06:12

Published 28 февраля, 06:12

Modified 28 февраля, 06:15

Updated 28 февраля, 06:15

Управление мэрии Белгорода требует с экс-перевозчика мусора 7 млн рублей

К банкротящемуся «Еврологистику» пришли с ещё одним миллионным иском

28 февраля 2025, 06:12
Фото: 1MI.

Управление мэрии Белгорода требует с экс-перевозчика мусора 7 млн рублей

Сюжет
Суд
В картотеке дел Арбитражного суда Белгородской области стало на ещё один иск к бывшему оператору отходов «Еврологистику» больше. В этот раз «по долги» пошло БГБ.

Управление Белгорблагоустройство мэрии Белгорода обратилось с иском к ООО «Еврологистик». Соответствующие документы опубликовали в картотеке судебных дел Арбитражного суда Белгородской области.

Сумма исковых требований превышает 7 млн рублей. Как поясняется в заявлении о принятии иска, сумма — это задолженность по договору от 1 июня 2024 года.

Что хочет от бывшего перевозчика ТКО БГБ, неясно. Ранее с «Еврологистика» область требовала 12 млн рублей, которые были выделены на ремонт техники из-за жалоб белгородцев. Однако на данный момент судьба суммы неизвестна. Кроме того, в компании начали процедуру банкротства.

Осенью 2024 года проблемы с невывозом мусора стали настолько масштабны, что региональный оператор «ЦЭБ» расторг контракт с «Еврологистиком». На его место пришли три других компании, одна из которых, «Коммунальщик», является дочерней «Экотранса», который был предшественником «Еврологистика». Также с отходами начали работать «СпецЭкоТранс», МАУ «КСС».

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#Алёна Мальцева#Долг#Суд#Белгород#Иск#Еврологистик
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