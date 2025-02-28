«Госуслуги»: две схемы взлома и три совета по защите аккаунта

Posted 28 февраля, 12:50
Published 28 февраля, 12:50
Modified 28 февраля, 12:52
Updated 28 февраля, 12:52
Как отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД области Александр Алексеенко, 95% взломов аккаунтов происходят из-за неправильного доступа к информации. Стоит отметить, что всего в прошлом году мошенники похитили у белгородцев порядка 1,6 млрд рублей.
Главная уязвимость — привязка к номеру телефона, которым пользуется человек. Забыли отвязать старый номер от «Госуслуг»? Оператор заблокирует его через три месяца и перепродаст. Новый владелец сим-карты, получив код подтверждения, войдет в ваш аккаунт.
Что могут сделать злоумышленники?
Звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками различных служб (замена счётчиков, запись к врачу, обновление информации) — повод насторожиться. Цель — выманить СМС-коды, которые приходят от «Госуслуг».
«Пока вы думаете, что обновляете какую-то информацию, мошенники получают первый код для подтверждения восстановления пароля, а второй код для смены номера телефона. Сообщив эти два кода, вы теряете доступ к „Госуслугам“», — предупреждает эксперт.
Как отметил Алексеенко, в настоящее время УМВД внесло законодательную инициативу, согласно которой все новые сим-карты будут автоматически отвязываться от портала «Госуслуг».