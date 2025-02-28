bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 12:50

Published 28 февраля, 12:50

Modified 28 февраля, 12:52

Updated 28 февраля, 12:52

В белгородском УМВД рассказали о взломе аккаунтов «Госуслуг»

«Госуслуги»: две схемы взлома и три совета по защите аккаунта

28 февраля 2025, 12:50
Фото: Изображение Midjourney.

В белгородском УМВД рассказали о взломе аккаунтов «Госуслуг»

Сюжет
Мошенничество
«Госуслуги» стали неотъемлемой частью нашей жизни, но безопасность личных данных на портале — вопрос, требующий особого внимания. Как защитить свой аккаунт и не стать жертвой аферистов?

Как отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД области Александр Алексеенко, 95% взломов аккаунтов происходят из-за неправильного доступа к информации. Стоит отметить, что всего в прошлом году мошенники похитили у белгородцев порядка 1,6 млрд рублей.

Схема 1: «Забытый номер» — открытая дверь для мошенников

Главная уязвимость — привязка к номеру телефона, которым пользуется человек. Забыли отвязать старый номер от «Госуслуг»? Оператор заблокирует его через три месяца и перепродаст. Новый владелец сим-карты, получив код подтверждения, войдет в ваш аккаунт.

Что могут сделать злоумышленники?

  • Оформить микрокредиты: Многие МФО позволяют брать займы до 10-15 тысяч рублей, верифицируясь через «Госуслуги». Мошенники оформляют несколько займов на ваше имя в разных организациях.
  • Получить налоговый вычет: Подают заявку на налоговый вычет, прикрепляя поддельные документы, и переводят деньги на свой счет.

Схема 2: «Код из СМС» — ключ к аккаунту

Звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками различных служб (замена счётчиков, запись к врачу, обновление информации) — повод насторожиться. Цель — выманить СМС-коды, которые приходят от «Госуслуг».

«Пока вы думаете, что обновляете какую-то информацию, мошенники получают первый код для подтверждения восстановления пароля, а второй код для смены номера телефона. Сообщив эти два кода, вы теряете доступ к „Госуслугам“», — предупреждает эксперт.

Как защитить свои Госуслуги: советы эксперта

  1. Никогда не сообщайте СМС-коды из портала «Госуслуг» третьим лицам, даже операторам МФЦ.
  2. Отвяжите номер телефона от всех сервисов (мобильный банк, интернет-магазины, Госуслуги), прежде чем перестать им пользоваться.
  3. Пользуйтесь услугой самозапрета на кредиты. С 1 марта это можно сделать через портал «Госуслуги».

Законодательная инициатива: защита на государственном уровне

Как отметил Алексеенко, в настоящее время УМВД внесло законодательную инициативу, согласно которой все новые сим-карты будут автоматически отвязываться от портала «Госуслуг».

Белгородцы теряют миллионы из-за мошенников: можно ли вернуть деньги?
Узнать подробнее
Читайте также:
Россиян попробуют защитить от мошенников, а кальян будет сложнее купить? Законы мартаМошенники придумали схему обмана, рассчитанную на любителей шопинга в WildberriesМошенники убедили 22-летнюю белгородку взять кредит на себя и на родственников
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Госуслуги#Безопасность#Аккаунт#Кредиты#Налоговый вычет#Законодательная инициатива#Белгород#МФО#Номер телефона
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика